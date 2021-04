Ponad 5 tys. mniej chorych w szpitalach niż tydzień temu

W szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami.

Ministerstwo przekazało we wtorek, że na kwarantannie jest 193 781 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 467 036 zakażonych.

Czytaj także:Miliardy euro dla cyfryzacji

(PAP)/gr