U progu zielonej rewolucji

Energetyka przechodzi olbrzymią rewolucję. Odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejsze dla globalnej gospodarki. Duże wyzwania w tym zakresie stoją również przed naszym krajem

Bank Pekao będzie chciał odegrać istotną rolę w przejściu Polski do niskoemisyjnej gospodarki. Najnowszy raport ekonomistów banku kompleksowo podejmuje temat transformacji polskiej gospodarki w kierunku źródeł odnawialnych, przedstawiając jej perspektywy na tle trendów światowych i regionalnych.

Jesteśmy w bardzo ważnym czasie, rozpoczyna nową perspektywę finansową dla Unii Europejskie. UE przedstawiła największy budżet w historii. Ma pozwolić na rozpoczęcie realizacji najdroższej i najważniejszej strategii określonej mianem Zielonego Ładu. Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Polska również zadeklarowała dążenie do tego celu i będzie jednym z największych beneficjentów budżetu. Trwają u nas procesy przygotowujące do uruchomienia zarówno Krajowego Planu Odbudowy, jak i Umowy Partnerstwa. W sumie szacuje się, że do Polski może napłynąć 770 mld zł. Z tego około 30 proc. to środki dedykowane na politykę klimatyczną. Bank Pekao SA niedawno głosił nową strategię. W niej przedstawiamy nasze cele i zamierzenia na najbliższe lata. Jednym z najważniejszym wymiarów ma być wspieranie inwestycji związanych z Zielonym Ładem. Mówimy o naszym banku, że chcemy być spostrzegani jako zielony bank. Stąd chcemy zaprezentować wyjątkowy raport poświęcony branży OZE. Wydaje mi się, że to pierwszy tak głęboki raport, nie tylko poświęcony trendom, ale i perspektywom branży. Chcemy bardzo mocno uczestniczyć w transformacji energetycznej. Ten raport pomoże nam w zdefiniowaniu strategii na najbliższe lata. Jako bank mamy w tym obszarze już duże doświadczenie. W zeszłym roku wsparliśmy inwestycje na 8 mln zł. Dwóm dużym spółkom pomogliśmy w emitowaniu obligacji, a w tym roku wsparliśmy Orlen. Finansujemy też powstanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Chcemy być liderem na tym rynku – zapowiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.