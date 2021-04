Pekao - klienci załatwią wszystko z poziomu aplikacji PeoPay

Strategia Banku Pekao na lata 2021 - 2024 zakłada między innym wzrost udziałów rynkowych w najbardziej rentownych segmentach rynku, jak również dywersyfikację źródeł przychodów. Jednym z priorytetów jest wzrost bazy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem młodszych osób

Zdaniem Gadomskiego konieczna jest koncentracja na efektywności działania, co ma konkretne przełożenie na cele biznesowe i finansowe. Wiceprezes wskazał, że kluczowe cele finansowe to osiągnięcie wskaźnika ROE na poziomie 10 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów do poziomu 42 proc. W 2024 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej ma się zwiększyć do 3,2 miliona.

Priorytetem banku jest również cyfryzacja. Pekao chce osiągnąć wskaźnik 100-procentowej digitalizacji. Oznacza to, że klienci detaliczni banku będą mogli załatwić wszystkie sprawy w bankowości mobilnej, z poziomu aplikacji PeoPay.

Z punktu widzenia akcjonariuszy ważną informacją jest zapowiedź wypłaty dywidendy. Wiceprezes przypomniał, że według strategii, ma ona być utrzymywana w latach 2021-2024 na poziomie 50 do 75 proc. zysku.

