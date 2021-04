PKP Cargo Connect podbije Wielką Brytanię?

PKP Cargo Connect i DUISPORT AGENCY uruchamiają nowe połączenie operatorskie do Wielkiej Brytanii przez Duisburg

Inicjatywa PKP Cargo Connect i DUISPORT AGENCY (spółki należącej do grupy DUISBURGER HAFEN AG) jest nowatorska w skali europejskiej. Polega na otwarciu intermodalnego połączenia operatorskiego na trasie Gliwice – Duisburg – Wielka Brytania. Partnerem polskiej i niemieckiej spółek w tym przedsięwzięciu jest także holenderska firma SAMSKIP, firma multimodalna organizująca sieć morskiej żeglugi bliskiego zasięgu. Holendrzy oferują szeroką gamę serwisów intermodalnych w oparciu o własną flotę 45-stopowych kontenerów typu High Cube Pallet Wide. Oferta intermodalna SAMSKIP wraz z PKP Cargo Connect i DUISPORT AGENCY połączą Europę Środkowo-Wschodnią z Wielką Brytanią, Irlandią, Norwegią, Włochami i Szwecją.

Dlaczego Wielka Brytania?

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., zwraca uwagę, że nowe usługi oferowane przez PKP Cargo Connect są bardzo oczekiwane przez rynek. – Brexit spowodował pewne perturbacje w przepływie towarów do i z Wielkiej Brytanii. Dodatkowe problemy stwarza także epidemia koronawirusa, ale klienci oczekują, że firmy transportowe mimo to zapewnią im terminowość dostaw. Grupa PKP CARGO wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawiając konkurencyjną ofertę względem transportu samochodowego. Kolej ma przewagi konkurencyjne, które stara się wykorzystywać – wyjaśnia Czesław Warsewicz. – Poza tym, nasza oferta logistyczna jest kompleksowa, pozwala łączyć w razie potrzeby różne rodzaje transportu, zapewniamy również klientom obsługę celną towarów, ich przeładunek, magazynowanie, składowanie – dodaje prezes Warsewicz

Spółka PKP Cargo Connect, wspólnie z DUISPORT AGENCY, dzięki nowemu projektowi intermodalnemu utworzą oś łączącą producentów i klientów z rynków międzynarodowych. Jest to także przykład działań firm logistycznych napędzających regionalny i globalny przepływ towarów.

Skala przedsięwzięcia

Stałe połączenie na trasie Gliwice – Duisburg – Wielka Brytania realizowane będzie dwa razy w tygodniu, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane jest zwiększenie częstotliwości do trzech lub więcej pociągów tygodniowo. Każdy skład będzie przewoził 40 kontenerów.

Terminal w Gliwicach jest jednym z najważniejszych tego typu obiektów spółki PKP Cargo Connect, skąd realizowane są również bezpośrednie połączenia z Małaszewiczami, zwanymi „bramą do UE” na Nowym Jedwabnym Szlaku, które również mają kluczowe znaczenie w eksporcie europejskich towarów do Azji drogą lądową. Dodatkowo terminal w Gliwicach ma stałe połączenie włoską Piacenzą, a niebawem zyska nowe międzynarodowe kierunki do niemieckiego Drezna i Izmitu w Turcji.

Współpraca z DUISPORT AGENCY to kolejny krok do rozbudowy połączeń intermodalnych pomiędzy Polską a Niemcami. Dodatkowo dzięki współpracy z firmą SAMSKIP, operatorem połączenia kolejowo-morskiego z Duisburga przez Amsterdam do Wielkiej Brytanii, tworzy się nowa możliwość konkurencyjnego transportu towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią - mówi Ivan Ružbacký, prezes PKP Cargo Connect.

Zyska środowisko naturalne

– Poprzez gęstą sieć połączeń intermodalnych portu Duisburg, nasze połączenie kolejowe staje się także bramą do innych rynków Europy. Chcemy, aby nasze rozwiązanie było bardzo konkurencyjne względem transportu drogowego, czas przejazdu koleją pomiędzy terminalem w Gliwicach a portem w Duisburgu wynosi już tylko ok. 20 godzin. Należy dodać również efekty środowiskowe, jakie przyniesie nowe połączenie. Jak zauważa przes PKP Cargo Connect wykorzystanie transportu intermodalnego na tej trasie ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, pozwoli ono bowiem na odciążenie dróg o ponad 1800 naczep rocznie, co oznacza redukcję emisji CO2 w ilości około 6 tysięcy ton.

Dariusz Styczek