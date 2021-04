Ważny dzień dla frankowców. TSUE znowu w centrum uwagi

Spośród 5 pytań, na które ma odpowiedzieć dziś Trybunał Sprawiedliwości UE, na pierwszy plan wybija się jedno. Dla kredytobiorców szczególnie ważna praktycznie będzie kwestia, od jakiej daty należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału.

Skrót TSUE zapisał się w pamięci konsumentów dzięki „frankowemu” orzeczeniu wydanemu w październiku 2019 r. Chociaż głos trybunału był różnie interpretowany przez prawników reprezentujących strony sporów, to na pewno otworzył nowy rozdział w historii kredytów hipotecznych opartych na obcych walutach. Skłonił kredytobiorców do ruszenia do sądów, a efekty w postaci rosnącej liczby pozwów obserwujemy do dziś.

Orzeczenie TSUE nie wyjaśniło wszystkich wątpliwości wokół spraw „frankowych”. Już w grudniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował się wystąpić do trybunału z wnioskiem o rozstrzygnięcie pięciu szczegółowych kwestii. 29 kwietnia 2021 r. instytucja wypowie się właśnie na ich temat.

Niewykluczone jednak, że odpowiedzi TSUE nie będą rozstrzygające i ograniczą się do odesłania do prawa krajowego. Kredytobiorcy spierający się w sądach z bankami z tym większą niecierpliwością czekać będą wówczas na posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaplanowane na 11 maja 2021 r. Przypomnijmy, że sąd ma odpowiedzieć na wątpliwości, z których część pokrywa się tematycznie z zagadnieniami rozważanymi przez TSUE. Był to jeden z powodów przesunięcia wydarzenia na późniejszy termin.

Najbliższe tygodnie, niezależnie od treści rozstrzygnięcia TSUE, będą gorące dla frankowiczów i banków. 7 maja czeka ich jeszcze jedno ważne zdarzenie – siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zaprezentuje odpowiedzi na pytania skierowane do instytucji przez Rzecznika Finansowego. Dotyczyły one również konsekwencji uznania umowy kredytowej za niewiążącą. Są zatem szanse, że jeszcze w maju przynajmniej część niejasności, skutkujących zróżnicowanym podejściem sądów do „frankowych” sporów, zostanie rozwiana.

