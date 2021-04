Zarejestrowane auto musi być ubezpieczone. Nawet zepsute

Jazda quadami w Europie jest zazwyczaj ściśle uregulowana, ale przepisy różnią się w zależności od państwa. W Niemczech tymi pojazdami można się poruszać nawet po autostradach, z kolei we Francji jest to zakazane. Zazwyczaj podczas jazdy na czterokołowcach wymagane jest noszenie kasku, chociaż w Anglii jest to tylko zalecane