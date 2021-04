Niedzielski: namawiam, by szczepić się przeciw COVID-19

Namawiam wszystkich, by zgłaszali się na szczepienie przeciw COVID-19, w trosce o siebie i o swoich bliskich – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego zdaniem szczepienia to możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania.

Szef resortu zaszczepił się w czwartek w Warszawie preparatem od firmy AstraZeneca.

Niedzielski wskazał, że zwykle na konferencjach o pandemii dominują liczby i wyjaśnia, ale tym razem chciałby mówić o emocjach.

Mam ogromne poczucie ulgi. Stosując dotychczas podstawowe zabezpieczenia – trzymania dystansu i noszenia maseczki – udało mi się uniknąć zachorowania. Ale stres związany z ryzykiem oddziaływał na mnie, jak na każdego. Dlaczego dzisiaj, choć to może jeszcze troszeczkę przedwczesne, ale mam zdecydowane poczucie ulgi, że to naprawdę ostatnia prosta – powiedział Adam Niedzielski po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki.

Namawiam wszystkich państwa, a apel szczególnie kieruję do osób najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na COVID-19, żeby się zgłosić – powiedział minister.

Niedzielski podkreślał, że rejestracja na szczepienie jest niezwykle prosta. A jedna z możliwości sprowadza się jedynie do tego, by zadzwonić pod numer 989. Pozostałe opcje, jak przypominał, to zapisy przez internet lub w przychodni.

To nasza wspólna walka, ramię w ramię, by przegonić pandemię. Jeżeli nawet mają państwo pewne wątpliwości, to trzeba je wyjaśniać. Ale zwracam się o to, by decydując o szczepieniu, myśleć nie tylko o sobie ale również o naszych bliskich. Wcześniej mówiliśmy, by myśleć o seniorach, którzy obecnie są już w dużym stopniu zaszczepieni. Teraz radzimy, by myśleć o naszych dzieciach – one szybciej będą mogły wrócić do szkoły, do normalnego funkcjonowania, to nasza wspólna walka – podkreślił Adam Niedzielski.

PAP/RO

