Wracają popularne turnieje w grę Fortnite

Firma DreamHack, część ESL Gaming ogłosiła, że popularna seria turniejów DreamHack Open Featuring Fortnite, w której w 2020 roku wzięły udział miliony graczy, będzie kontynuowana w 2021 roku (turniej dwójkowy). Dodatkowo odbędzie się turniej trójkowy Cash Cup Extra Presented by DreamHack. Pula nagród w 2021 dla obu tych wydarzeń wyniesie ponad 900 000 dolarów

W każdym sezonie Fortnite’a - wiosna, lato i jesień - odbędą się zawody DreamHack Open z pulą nagród wynoszącą 200 tys. dolarów. Pierwszy DreamHack Open Featuring Fortnite rozpocznie się w maju, a turnieje dwójkowe będą transmitowane na żywo na Twitchu. Gracze mogą dołączyć do turnieju w sekcji Compete w Fortnite. Nie jest wymagane zapisywanie się. Szczegółowe daty zostaną ogłoszone wkrótce.

W 2021 roku odbędzie się w sumie 18 wydarzeń, po sześć na sezon wiosenny, letni i jesienny (po trzy na Amerykę Północną i Europę) z pulą nagród wynoszącą ponad 17 tys. dolarów na każde wydarzenie. Fortnite dodał również wydarzenia zaproszeniowe, w których najlepsi gracze z europejskich (EU) i północnoamerykańskich (NA) turniejów Trios East Cash Cup mogą awansować do turniejów Cash Cup Extra Presented by DreamHack - pierwsze dwa wydarzenia okazały się wielkim sukcesem (15 i 21 kwietnia), a trzecia edycja rozpocznie się 12 maja. Cash Cup Extra Presented by DreamHack to wydarzenie oparte na zasługach, w którym biorą udział najlepsi gracze w danym tygodniu, a także oferuje drużynom, które biorą udział w Fortnite Champion Series (FNCS), kolejną okazję do treningów i lepszego zgrania się w drużynach.

Bycie częścią wydarzenia DreamHack Open Featuring Fortnite w 2020 roku było dla nas niesamowitym doświadczeniem i z niecierpliwością czekamy na ponowną współpracą z operatorem Fortnite, firmą Epic Games - powiedział Viktor Rydbäck, VP Product Management w ESL Gaming.

Po udanym debiucie turniejów DreamHack Open Featuring Fortnite w 2020 roku, tegoroczne wydarzenia nadal będą skupione wokół społeczności, ale ich istotnym elementem będzie także transmisja na żywo za pośrednictwem Twitcha. Fani mogą spodziewać się również profesjonalnego komentarza i analizy, którą zapewni doświadczony zespół ekspertów z DreamHack.

Gracze Fortnite będą mogli wziąć udział w DreamHack Open Featuring Fortnite na europejskich i amerykańskich serwerach (wschodnich i zachodnich), ponieważ zawody są otwarte dla wszystkich i nie są oparte na zaproszeniach. Cash Cup Extra wymaga od graczy wzięcia udziału w Fortnite Trios Cash Cup, aby zdobyć zaproszenie do gry. Więcej informacji można znaleźć na stronie DreamHack.

Mat.Pras./KG