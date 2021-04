Węgry przesunęły spłatę kredytu na rozbudowę elektrowni atomowej

Umowa w sprawie finansowania rozbudowy elektrowni atomowej w Paksu zostanie zmodyfikowana w taki sposób, że Węgry będą mogły rozpocząć spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu 5 lat później, czyli w 2031 r. – poinformowało w czwartek węgierskie ministerstwo finansów

Opóźnienie rozpoczęcia spłaty kredytu oznacza, że projekt będzie na siebie zarabiał – oznajmił węgierski resort. Jak dodano, zmiana umowy nie pociągnie za sobą korekty oprocentowania.

Według węgierskiego ministerstwa głównym powodem modyfikacji są opóźnienia w analizowaniu projektu ze strony Unii Europejskiej.

Projekt ma kosztować 12,5 mld euro, z czego 10 mld będzie pochodzić z nisko oprocentowanego kredytu rosyjskiego.

W 2014 roku rząd Węgier zawarł z Rosją umowę na budowę przez koncern Rosatom dwóch nowych bloków w Paksu. W zamierzeniu będą one produkować w sumie więcej energii niż obecne cztery, które mają zostać wyłączone w latach 2032-2037.

Zgodnie z ujawnioną w 2019 r. umową ws. rozbudowy elektrowni węgierski rząd oczekuje realizacji inwestycji „pod klucz”, czyli w stanie gotowym do eksploatacji, łącznie z dostarczeniem paliwa jądrowego na dwa pierwsze wsady. Jako termin oddania do użytku dwóch bloków VVER-1200 ustalono grudzień 2024 i grudzień 2025 roku, przy czym są to ustalenia według stanu na rok 2014, czyli przed 22-miesięcznym zawieszeniem projektu w związku z kontrolami unijnymi.

