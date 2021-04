Policja i KAS zatrzymały 12 osób z "mafii fakturowej"

CBŚP i KAS zatrzymały 12 osób w ramach śledztwa dotyczącego grupy wytwarzającej tzw. faktury kosztowe, ułatwiające obniżanie kosztów działalności firm. U podejrzanych zabezpieczono domy i auta o wartości 4 mln złotych oraz m.in. sprzęt medyczny, który prokuratura przekazała szpitalom.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji, nadkom. Iwona Jurkiewicz, przekazała w piątek, że funkcjonariusze od wielu miesięcy prowadzą śledztwo dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, tzw. faktur kosztowych.

Postępowanie nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Działania przeprowadzono jednocześnie na terenie województw: śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Funkcjonariuszy CBŚP w działaniach wspierała Krajowa Administracja Skarbowa. Zatrzymano 12 osób.

„W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib ich spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji, ok. kilkaset segregatorów” – podała Jurkiewicz.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono należące do podejrzanych mienie o wartości ok. 4 mln zł. Rzeczniczka CBŚP przekazała, że są to działki, mieszkania oraz samochody. Podczas ostatnich działań został zabezpieczony także sterylizator, łóżko pielęgnacyjne i masażer. Sprzęt ten na podstawie znowelizowanych przepisów został przez prokuraturę przekazany szpitalom w Szczecinie walczącym z epidemią koronawirusa.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej, jak również „prania pieniędzy”. „Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności” – przekazał Dział Prasowy PK.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował dwie osoby. Pozostali podejrzani zostali objęci m.in. poręczeniami majątkowymi, dozorami policji, mają także zakaz wzajemnych kontaktów i zakaz opuszczania kraju.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że postępowanie ma „wielowątkowy i rozwojowy charakter”. Zarzuty przedstawiono już 84 osobom, z których 22 pozostają tymczasowo aresztowane. W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 21 milionów złotych.

Grupa miała działać od połowy 2018 roku na terenie Szczecina, Warszawy, Bielska-Białej i Gliwic. Podmioty gospodarcze nazywane „znikającym podatnikiem” wystawiały faktury poświadczające nieprawdę, a następnie te „puste” faktury przekazywane były „za pośrednictwem rozbudowanej sieci buforów i przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm”.

Prokuratura podała, że podejrzani mogli w ten sposób pomóc odbiorcom faktur w uszczupleniu podatku na kwotę 160 mln zł.

Czytaj też: Wyrok TSUE: Gigantyczne oczekiwania, ale przełomu brak

PAP/kp