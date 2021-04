Okup i cyberkradzież własności intelektualnej najszybciej rosnącym zagrożeniem

Tajemnice handlowe, tajne kody, licencje, patenty – to nowy cel hakerów, którzy skoncentrowali się na kradzieży własności intelektualnej. Tylko w Europie w wyniku takich ataków tracimy 50-60 miliardów dolarów. Częstotliwość ataków - co 11 sekund. Ransomware i kradzież know-how to najszybciej rosnące zagrożenie naszych czasów – to wnioski płynące z analizy firmy Check Point

Hakerzy oczekują zapłaty okupu za nieujawnianie wykradzionych tajemnic handlowych. Raport PwC przygotowany dla Komisji Europejskiej wskazuje, że koszty cyberprzestępczości wymierzonej w tajemnice handlowe wynoszą od 50 do 60 miliardów dolarów na całym świecie i skutkują utratą konkurencyjności, miejsc pracy i zmniejszeniem inwestycji w badania i rozwój. (’Skala i wpływ szpiegostwa przemysłowego i kradzieży tajemnic handlowych w cyberprzestrzeni’ European Commission Report 2018)

W konsekwencji – podkreśla raport KE - tylko w Europie zagrożone może być co roku 289 000 miejsc pracy w Europie a liczba ta wzrośnie do miliona do 2025 r. Co więcej, koszty bezpośrednie to tylko około 10% kwoty, którą przedsiębiorstwa będą musiały ponieść. Pozostałe 90% kosztów zależy od skutków pośrednich i są one rejestrowane dopiero po okresie 5-6 lat.

Eksperci nie mają wątpliwości: ataki wymierzone we własność intelektualną firm będą się zdarzać coraz częściej. Tylko w USA zagraniczna kradzież amerykańskiej własności intelektualnej kosztuje obecnie od 225 do 600 miliardów dolarów rocznie. Znaczna część tego jest wynikiem cyberprzestępczości.

Koszty ataków ransomware na własność intelektualną rosną. Firma Check Point szacuje, że w 3 kwartale 2020 r. prawie połowa wszystkich przypadków ransomware obejmowała zagrożenie ujawnieniem skradzionych danych, a średnia płatność okupu wyniosła 233.817 USD – co stanowiło wzrost o 30% w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r.

Cyberataki na własność intelektualną w Europie są bardzo zróżnicowane geograficznie. Na przykład we Włoszech najbardziej podatny jest przemysł luksusowy, biorąc pod uwagę solidną reputację kraju w tej dziedzinie, podczas gdy w Wielkiej Brytanii hakerzy celowali najczęściej w sektor finansowy. W Danii różne firmy informatyczne padają ofiarą kradzieży wrażliwych danych. W Holandii firmy z różnych sektorów przemysłu, takich jak energetyka, zaawansowane technologie i chemia, najbardziej cierpią z powodu cyberszpiegostwa.

Ataki ransomware wróciły w 2020 roku ze zdwojoną siłą, wywierając jeszcze większą presję na organizacjach. Szacuje się, że koszt tego typu ataków wyniósł w 2020 rok 20 miliardów dolarów, co stanowiło znaczny wzrost w stosunku do 11,5 miliarda dolarów w 2019 roku. Aby ustrzec się przed tego typu ceberprzestępczością, firmy muszą wprowadzić szeroko zakrojoną strategię zapobiegania zagrożeniom i nie polegać jedynie na systemach wykrywania i usuwania luk w systemach – podkreśla Maya Horowitz, Dyrektor departamentu bezpieczeństwa i badań w firmie Check Point.

