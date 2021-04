Zwinny jak startup

Ruch, dynamiczność, spontaniczny zryw do działania i innowacyjności mają w swojej nazwie. Startupy, to im przypisuje się zwinność, cechę której posiadanie stało się dobrem wyjątkowo cennym, szczególnie w czasie pandemii. Robotyzacja procesów biznesowych. Bezhasłowe uwierzytelnianie. Wreszcie dbałość o cyfrowe doświadczenia pracowników. Rozwiązania oparte o chmurę. A to wszystko efekt pracy 3 polskich startupów: Digital Teammates, Cyberus Lab i workai. Jak radzą sobie we współczesnej pełnej wyzwań rzeczywistości? Co oferują branżom oraz innym firmom? Z kim chcą współpracować? Wreszcie, dlaczego sięgają po chmurę?

Trochę wytarte, ale nadal często spotykane w potocznym języku określenie sky is the limit z pewnością można odnieść do pomysłów, które w takich startupach, jak Digital Teammates, Cyberus Lab i workai rodzą się właściwie ad hoc. Na pewno jednak, tego zwrotu nie można użyć w głębszym kontekście – technologii, która służy rozwinięciu tych idei i obróceniu konceptu w rzeczywistość. To przysłowiowe sky, jest bowiem w chmurze, a to oznacza, że zwinne reagowanie na codzienność oraz dostarczanie innowacyjnych usług opiera się na rozwiązaniach chmurowych, które nie mają jakichkolwiek limitów.

„O wyzwaniach startupów można dyskutować bez końca – „zwroty” (ang. pivot) w zakresie modelu biznesowego, skalowanie zespołu i technologii, ekspansja globalna, praca z dużymi klientami klasy Enterprise czy dotarcie do milionowych grup, które mogą napędzić platformę B2C. Polska, jak i rynek Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) – mimo pandemii – ma swój najlepszy czas, który jest kluczowy dla rozwoju tego ekosystemu. Dobrze jest widzieć zespoły, które doskonale sobie z tym radzą” – mówi Łukasz Foks, Azure Business Lead, Startups (CEE) w Microsoft.

Digital Teammates, czyli praca, w której nie ma nudy

Na rynku działają już prawie 4 lata. Zatrudniają ponad 130 osób, których łączy cel działania: automatyzację nudnych i powtarzalnych zestawów czynności, dostarczenie do takich zajęć robotów, a w rezultacie przejęcie i nadzór nad wszystkimi technikaliami, które wiążą się z takim procesem w firmach.

Jesteśmy przekonani, że wszyscy pracownicy zasługują na to, aby w pełni wykorzystywać swój twórczy potencjał, budować relacje, okazywać empatię i podejmować decyzje. Natomiast wszelkie rutynowe, powtarzalne i nużące zadania powinny zostać oddane w ręce automatów. Dzięki temu każdy może wykonywać swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i w poczuciu budowania prawdziwej wartości firmy. Technologia RPA (automatyzacja procesów biznesowych) nie jest jedynym sposobem, aby ten cel osiągnąć, ale dzięki łatwości i szybkości wdrożenia doskonale wpisuje się w kulturę zwinnego dostarczania rozwiązań, z której się wywodzimy – mówi Mariusz Pultyn, współtwórca startupu Digital Teammates.

Każdego dnia pod skrzydłami startupu działa 400 robotów. Pracują w 17 firmach na 3 kontynentach. Automatyzacja procesów odbywa się w chmurze Microsoft, a jej twórcy przekonują, że są wszędzie tam, gdzie organizacje rozumieją, że praca, którą zajmują się automaty, nie jest trzonem ich działalności, a dzięki ich pomocy mogą skupić się na twórczym i zdecydowanie bardziej kreatywnym działaniu.

Hasło: „bez hasła”

Czego potrzeba, by być chronionym w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie? Cyberus Labs, startup który powstał pięć lat temu uważa, że wcale nie są nam potrzebne hasła.

Rynek IoT rośnie w siłę. Za niespełna 10 lat, globalnie, może być nawet 50 mld inteligentnych urządzeń bazujących na technologii Internetu rzeczy. Tymczasem współtwórcy Cyberus Labs twierdzą, że obecnie, nawet 80 proc. ruchu pomiędzy urządzeniami jest nieodpowiednio lub wcale zabezpieczone. Startup ma na to rozwiązanie.

Stworzyliśmy rozwiązanie oparte o chmurę, zbudowane wokół dźwięku, który jest najbardziej uniwersalną warstwą transportową komunikacji. Wszystkie urządzenia przenośne – laptopy, smartfony – są domyślnie wyposażone w głośnik i mikrofon. Sygnał dźwiękowy jest po prostu przesyłany z jednego urządzenia do drugiego, bez potrzeby wprowadzania danych uwierzytelniających, takich jak hasła - mówi Marek Ostafil, Co Founder & Chief Operating Officer, Cyberus Labs.

Startup działa w czterech głównych obszarach – przemysłowym IoT, inteligentnych budynkach, inteligentnych domach – w tym systemach zarządzania budynkami – oraz motoryzacji, z klientami w Polsce, Hiszpanii, Francji, USA i Nowej Zelandii. Obecnie startup pracuje nad wprowadzeniem na rynek rozwiązania z możliwością pobrania. Firma chce, by usługa była dostępna na platformie Microsoft Azure Marketplace.

Workai i cyfrowe miejsce pracy

O swoich działaniach mówią, że są odpowiedzią na potrzebę usprawniania doświadczeń pracowników, poprzez zwiększanie zaangażowania, spersonalizowaną komunikację oraz szybki dostęp do informacji wewnątrz organizacji – w pracy zdalnej oraz hybrydowej.

Weszliśmy na rynek z prostymi w obsłudze narzędziami, które w odróżnieniu do istniejących rozwiązań nie wymagają do obsługi specjalistycznej technicznej wiedzy i długiego procesu wdrożenia – mówi Grzegorz Ciwoniuk, CTO workai.

Workai to platforma SaaS (Software as a Service), która składa się z 3 aplikacji:

intranet, czyli portal do komunikacji wewnętrznej, connections, pracownicze SoMe i miejsce do budowania wewnętrznych społeczności, knowledge, czyli baza wiedzy, dokumentów i plików, z których korzysta firma. Rozwiązanie oparte o chmurę pozwala dostarczyć pracownikom interaktywne narzędzie do komunikacji, która zdaniem twórców startupu – coraz częściej z face2face będzie przekształcać się w tę wirtualną.

Nasze rozwiązanie jest dostępne w modelu SaaS, czyli pozwala nam dotrzeć z łatwym i przyjaznym dla zespołów narzędziem do klientów na całym świecie – bez względu na wielkość organizacji, czy branżę. Bardzo pomocne jest tutaj wykorzystanie chmury. Microsoft Azure, zmienia postać rzeczy – ułatwia i przyspiesza cały ten proces” – mówi Grzegorz Ciwoniuk, CTO Workai.

Z aplikacji startupu korzystają już setki organizacji na całym świecie – od lokalnych firm, do międzynarodowych korporacji zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników w branży finansowej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy transportowej. Workai został dwukrotnie wybrany jednym z 10 najlepszych wdrożeń na świecie w rankingu Nielsen Norman Group.

Naszym celem na najbliższe miesiące jest pozyskanie partnerów na rynkach zachodnich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i USA – dodaje Grzegorz Ciwoniuk, CTO Workai.

