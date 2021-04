Kiedy szczepionki dla nastolatków? Wniosek do Europejskiej Agencji Leków

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech poinformowała w piątek, że wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizer złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie stosowania opracowanej przez nie szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Bazując na badaniu klinicznym wykazującym „stuprocentową skuteczność” preparatu w tej grupie wiekowej, oba koncerny zwróciły się do unijnego regulatora o „rozszerzenie” obecnej autoryzacji, obecnie obejmującej osoby w wieku powyżej 16 lat - podano w komunikacie.

Założyciel i dyrektor generalny BioNTech Ugur Sahin powiedział w czwartek tygodnikowi „Der Spiegel”, że dane dotyczące testów klinicznych szczepionki u młodzieży w wieku 12-15 lat zostały już przekazane amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Pfizer i BioNTech starają się o rozszerzenie pozwolenia na stosowanie tej substancji na tę grupę wiekową w USA.

Według Sahina szczepionka może zostać do czerwca zatwierdzona dla młodzieży powyżej 12 lat i do jesieni dla wszystkich dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy.

Mający siedzibę w niemieckiej Moguncji BioNTech wraz z amerykańskim Pfizerem prowadzi od marca badania kliniczne swojej szczepionki przeciw Covid-19 w grupie dzieci w wieku od pół roku do 11 lat. „Wstępne wyniki dla grupy wiekowej 5-11 lat mogą być dostępne w lipcu, dla młodszych dzieci we wrześniu. Ich ocena zajmie od czterech do sześciu tygodni” - powiedział Sahin.

PAP/tvp.info/kp