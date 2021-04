Kościński: Rada Ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024

Rada ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024 - poinformował PAP w piątek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. MF prognozuje, że tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc. w tym roku, a w kolejnych latach przyśpieszy.

„Rada Ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024. Posłuży on do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Głównym jego elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji, czyli dokument, na podstawie którego Rada ECOFIN oceni naszą politykę gospodarczą. Dziś APK zostanie przesłany do Komisji Europejskiej” - poinformował minister w komunikacie resortu przekazanym PAP.

„Walka z pandemią COVID-19 determinuje nie tylko to, jak nasza gospodarka wygląda obecnie, ale też jej rozwój w najbliższych latach. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc., a w kolejnych latach przyśpieszy, by w 2024 r. obniżyć się do 3,5 proc.” - dodał.

Zgodnie z informacjami MF, przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

PAP/kp