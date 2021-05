Te przepisy obowiązuję od dziś!

W maju br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 8 kwietnia br.

Ustawa zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie

Najważniejsze zmiany

Wprowadzenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne), ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi. Dzięki temu skróci się czas na załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu jak i podatnika.

Zmiana umożliwi automatyczną analizę deklaracji przez administrację, dzięki czemu urząd szybciej wykryje firmy dokonujące nadużyć, a z drugiej strony będzie też szybciej wydawał decyzje w sprawach uczciwych przedsiębiorców

dodaje wiceminister Jan Sarnowski.

Uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Zmiana znacznie utrudni uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. „słupy”. Dzięki zmianom w prawie urzędowi łatwiej będzie odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.

Uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych. Łatwiejsze będzie zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach.

Jest to poważny problem powodujący nie tylko straty w budżecie państwa i nieuczciwą konkurencję na rynku paliw, ale przede wszystkim oznaczający realne niebezpieczeństwo dla kierowców i ich pojazdów. W wyniku zmiany przepisów, jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale również Inspekcja Handlowa

podkreśla wiceminister Sarnowski.

Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego. Nowe przepisy utrudnią odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony. Taki alkohol jest przez przestępców częściowo, często niewystarczająco, odkażany, a następnie służy do produkcji nielegalnych napojów alkoholowych, których konsumpcja może powodować poważne choroby.

Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące paliw żeglugowych. Zmiany ograniczą oszustwa w zakresie paliwa zwolnionego z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich, które często jest wykorzystywane do innych pojazdów. Warunkiem zwolnienia z akcyzy stanie się wpisanie statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania.

Uszczelnienie system poboru akcyzy od samochodów osobowych. Wdrażane przepisy utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowe – celem uniknięcia płacenia akcyzy.

MF/ as/