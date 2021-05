Kasę masz w ręku, a za pizzę zapłacisz mrugnięciem oka

Polskie fintechy, czyli małe prywatne firmy tworzące innowacyjne rozwiązania z zakresu finansów i bankowości w oparciu o nowe technologie, wdrażają już dziś futurystyczne metody płatności bezgotówkowych, np. za pomocą tęczówki oka już zapłacisz we Wrocławiu lub przez implant wszczepiony pod skórę w całej Europie

Polsko-brytyjski startup Walletmor stworzył pierwszy akceptowalny na całym świecie i biologicznie bezpieczny implant płatniczy. Urządzenie, które instaluje się w dowolnej części ciała pod skórą, pozwala zastąpić portfel i jest alternatywą dla karty kredytowej czy smartfona.

Implant płatniczy Walletmor to niewielkie urządzenie, wielkości małej agrafki i o grubości około pół milimetra, składające się z układu scalonego i metalowej otoczki spełniającej rolę anteny, zamkniętych w hermetycznej bioobudowie. Biopolimer stworzyli naukowcy z laboratoriów firmy VivoKey Technologies Inc. z Seattle, największego producenta na świecie wdrażającego cały ekosystem tożsamości cyfrowej. Składniki polimeru posiadają VI klasę bezpieczeństwa amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków wg Food and Drug Administration (FDA), co ma być gwarancją, że implant bez obaw o zdrowie można wszczepić pod skórę.

Działanie implantu Walletmor oparte jest na powszechnej na całym świecie bezdotykowej i bezprzewodowej technologii Near Field Communication (NFC), wykorzystującej fale radiowe w celu udostępniania cyfrowych informacji i wysyłania ich na niewielką odległość, od kilku do kilkunastu centymetrów, wykorzystywanej między innymi przy płatnościach kartami VISA czy Mastercard.

Co niezwykle istotne implant, jest urządzeniem pasywnym, nie wymaga własnego źródła zasilania (baterii). Samodzielnie nie wytwarza też jakichkolwiek fal i uruchamia się wyłącznie przy płatności zbliżeniowej, tylko wtedy, gdy zbliża się do niego terminal płatniczy i to na bardzo krótki dystans. Implant nie będzie mógł zatem służyć do śledzenia czy inwigilacji właściciela tak jak poprzez GPS czy komórkę – jest po prostu w pełni bezpieczny dla użytkownika.

Wszczepienie Implantu Walletmor jest na tyle prostym zabiegiem, że teoretycznie można go dokonać samemu w domu, przy użyciu dołączonego do implantu zestawu.

– Sam zabieg zajmuje około 15 minut. Do wszczepienia implantu wymagane jest minimalne nacięcie skóry. Nasze urządzenie działa już od razu po wszczepieniu, a zagojenie rany po niewielkim nacięciu na skórze trwa zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni. By móc w pełni korzystać z implantu musimy na platformie iCard założyć konto i zasilić je środkami, które będziemy mogli wykorzystywać płacąc za zakupy implantem. Ile wpłacimy pieniędzy, tyle będziemy mogli wydać – informuje Wojciech Paprota założyciel Walletmor.

Trzeba pamiętać, że konto iCard mogą posiadać jedynie mieszkańcy państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do której należy także Polska oraz Szwajcarii i Wielka Brytania. Oczywiście implantem Walletmor możemy płacić na całym świecie.

Poza zakupem implantu – obecna cena to 199 euro – nie ma żadnej opłaty związanej z utrzymaniem konta, czy subskrypcją. Jedyna formą, którą trudno de facto nazwać opłatą, to kwota wynikająca z przelicznika walutowego.

W Polsce implant Walletmor wszczepiło sobie już kilkadziesiąt osób. Zainteresowanie cieszy się także za naszą zachodnią granicą, w Niemczech i Holandii, a także w Skandynawii.

Polski fintech PayEye, który pierwszy na świecie wprowadził płatność za pomocą tęczówki oka w zastosowaniu komercyjnym

PayEye to polski fintech o globalnym zasięgu, który opracował pierwszy na świecie komercyjny, pełny ekosystem płatniczy, oparty na biometrii tęczówki oka. Pierwsza faza projektu pilotażowo jest realizowana we Wrocławiu oraz okolicznych miejscowościach i dostępna jest w blisko 130 miejscach, a liczba punktów, w których można dokonywać płatności okiem stale rośnie. Do grona miejsc, które wzbudzają największe zainteresowanie, gdzie pojawił się system płatności okiem w ostatnim czasie należą m. in. wrocławski Aquapark, MPK Wrocław, czy AC Hotel by Marriott Wrocław, działający w ramach największej na świecie międzynarodowej sieć hoteli Marriott International. W kolejnych etapach projekt dostępny będzie w największych miastach w Polsce, Europie i na świecie.

PayEye dostępny jest w aplikacji mobilnej / autor: materiały prasowe

PayEye od kwietnia dostępny jest w aplikacji mobilnej. Pozwala ona na nowoczesny dostęp do konta wraz z niezbędnymi funkcjami np. bezpieczne logowanie, intuicyjny i przyjazny interfejs – to wszystko dostępne od razu na platformy Android, iOS oraz w Huawei App Gallery.

ZEN.COM, polski fintech działający w 31 krajach, zaoferował swoim klientom nowe możliwości zasilenia konta. Już teraz firma umożliwia między innymi doładowania z Apple Pay, Google Pay, Trustly czy iDeal.

Nowe opcje dają klientom możliwość zasilenia konta w najbardziej dla nich wygodny i szybki sposób. ZEN.COM w szerokim wachlarzu dostępnych opcji bierze pod uwagę również lokalne rozwiązania, stąd choćby opcja doładowania konta w złotówkach za pomocą BLIK-a. ZEN.COM pracuje nad poszerzaniem oferty – zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i klientów biznesowych, a wdrażanie nowych opcji płatności to tylko jedna z wielu innowacji udostępnionych w ostatnim czasie. Od niedawna użytkownicy aplikacji mogą skorzystać z ZEN Buddies – funkcji pozwalającej na bezpłatne przelewy między użytkownikami przy użyciu wyłącznie numeru telefonu.

Cóż, klientom fintachów pozstaje tylko postarać się, by konto było odpowiednio zasilone, by transakcja płątnicza doszła do skutku…

Opracował Sek na podstawie materiałów prasowych