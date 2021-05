Będą nagrody za innowacje energetyczne w samorządach

Instytut Polityki Energetycznej im Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza ogłosił Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To kolejna inicjatywa rzeszowskiego think tanku.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych - mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im Łukasiewicza. - Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi. Chcemy też – jako think tank grupujący naukowców i ekspertów - przyczynić się do koniecznego i nieuchronnego przecież procesu przyspieszenia zrównoważonej transformacji elementów struktury energetycznej na najniższym - co nie znaczy że mniej ważnym - szczeblu. Pragniemy, aby ten Konkurs był dla Samorządów sposobem ewidencji dotychczas realizowanych działań w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, aby Gminy zwróciły uwagę na uwarunkowania z którymi aktualnie mają do czynienia i aby wytyczyły sobie cele na przyszłość – podkreśla prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Kategorie konkursu to: I. Inwestycja Roku - transport i budownictwo, II. Akcja Społeczna Roku - podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, III. Innowacja Roku - nowatorstwo energetyczne w skali samorządy.

W konkursie – poza inwestycjami - nagrodzone będą też działania na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej energetyki i ochrony środowiska wśród obywateli – mówi dr inż. Sławomir Stec, Koordynator Konkursu. - Chodzi np. o edukację czy zachęcanie mieszkańców do większej aktywności na rzecz przyspieszania modernizacji sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Kapituła konkursowa będzie składać się z doświadczonych ekspertów. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Sponsorami/partnerami Konkursu zostali: PKN ORLEN S.A. (Sponsor Głowny) oraz Polska Spółka Gazownictwa (Sponsor Srebrny).

Projekt został objęty patronatem medialnym m.in.: TVP3 Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii, BiznesAlert, Nowa Energia, GospodarkaPodkarpacka, Biomasa, Elektroinżynieria, Energetyka, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Energetyka Wodna, Energetyka24.com, Energetykon, Energia i Recykling, EURACTIV.pl, Filary Biznesu, Forum Polskiej Gospodarki 24, Gazeta Bankowa, Gazeta Politechniki, GlobEnergia, Miesięcznik Instal, Nowiny24, Nuclear.pl, Optimal Energy, Ozeon, Portal Gospodarka Morska, Radio Centrum, Smart-Grids.pl, Srodowisko.pl, Świat OZE, Trendy w Energetyce, W Gospodarce, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl. Spodziewamy się kolejnych patronatów medialnych.

»» Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe:

Informacje o konkursie

Film zapowiadający Konkurs znajduje się pod adresem: www.youtube.com/watch?v=TuB7vmyXy5Q

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Instytut wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.