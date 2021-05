Polska firma opracowała uniwersalne stratosferyczne drony [wideo]

„Orlik” to będzie pierwszy tego rodzaju system całkowicie zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Samolot bezzałogowy E-310 będzie mógł realizować loty na wysokościach do 5 tys. m z prędkością ponad 200 km/h. Jego zasięg to około 200 km od Naziemnych Stacji Kontroli (NSK), co oznacza, że dzięki długotrwałości lotu do 15 h., przy rozlokowaniu kilku NSK na terenie kraju, system umożliwi stały…