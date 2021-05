System działa sprawnie, rejestracja trwa. Zachęcam już zapisane osoby, by przekonywały swoich znajomych i bliskich do szczepień przeciwko COVID-19 - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek w mediach społecznościowych szef KPRM Michał Dworczyk.

O północy we wtorek możliwość zarejestrowania się na szczepienie przeciwko COVID-19 uzyskały osoby w wieku 18-29, które od stycznia do marca wypełniły formularz zgłoszenia chęci szczepienia.

„System działa sprawnie, rejestracja trwa. Zachęcam już zapisane osoby, by przekonywały swoich znajomych i bliskich do szczepień, bo to najkrótsza droga na szybki powrót do normalności” - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

W Polsce wykonano dotąd prawie 12 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, jest blisko 3 mln osób – wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej szczepieniom.

