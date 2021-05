Wojciechowski: 150 mld zł z budżetu UE na wieś to rekord

Ponad 150 mld zł, które które trafią z budżetu UE na polską wieś w ciągu najbliższych siedmiu lat, to rekordowe środki - mówił komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na wtorkowej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim

Czytaj też: Premier: Unia Europejska stawia na polskie rolnictwo

Janusz Wojciechowski ocenił, że polski Krajowy Plan Odbudowy jest planem „ambitnym”, uwzględniającym w istotnym zakresie sprawy rolnictwa. Dodał, że KPO będzie oceniany przez Komisję Europejską.

Rzeczywiście, jeśli weźmiemy razem budżet pod nazwą Wspólna Polityka Rolna plus to, co jest w Planie Odbudowy, a więc 32,2 mld przewidziane dla Polski we Wspólnej Polityce Rolnej plus prawie 2,5 mld w Planie Odbudowy, to jest 34,5 mld euro - to jest rzeczywiście ponad 150 mld zł - powiedział. Nigdy w przeszłości na polską wieś i polskie rolnictwo nie trafiły tak wielkie pieniądze, jak te przewidziane w tym budżecie na najbliższe siedem lat - podkreślił komisarz.

Wartość unijnego budżetu UE na lata 2021-2027, w którym zawarte są m.in. środki na Wspólną Politykę Rolną, wyniesie 1,074 bln euro, a funduszu odbudowy - 750 mld euro. Środki z tej drugiej puli mają pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa.

Sejm we wtorek po południu na nadzwyczajnym posiedzeniu ma zająć się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE, która jest niezbędna do uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy. Niewykluczone, że ustawa zostanie też we wtorek uchwalona.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Warunkiem uruchomienia Funduszu Odbudowy jest ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie decyzji unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

PAP/mt

Czytaj też: WIDEO. Liczy się Polska! 770 mld zł dla nas