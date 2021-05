Zandberg: Kto nie umie podnieść ręki za ratyfikacją, głosuje za Europą słabą

Kto zagłosuje dziś za ratyfikacją decyzji ws. zwiększenia zasobów własnych UE, głosuje za silną Europą; ten, kto nie umie podnieść ręki za ratyfikacją, głosuje za Europą słabą, bezsilną, bezbronną - powiedział jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg. Klub Lewicy „zagłosuje za Europą” - dodał

W Sejmie trwa we wtorek drugie czytanie projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Mój poprzednik przez 10 minut, zamiast o Funduszu Odbudowy, opowiadał o tym, jak bardzo nie podoba mu się Lewica. Ja natomiast chciałbym, byśmy skupili się na rzeczach ważnych - powiedział Zandberg, nawiązując do wcześniejszego wystąpienia lidera PO Borysa Budki.

Polityk Lewicy wskazywał, że to był zły rok dla Europy, „epidemia zabiła setki tysięcy z nas, zrujnowała życie milionów”. Jak podkreślał, wszyscy czekają na powrót do normalności, na to, „aż to się skończy”.

Ten zły rok wstrząsnął Europą i niektórzy mówili, że sobie nie poradzimy jako Europejczycy, że Europa się rozpadnie. Ja wierzę głęboko, że możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi. Po to jest europejski Fundusz Odbudowy - zaznaczył.

Jak dodał, jest on po to, by „postawić Europę na nogi po epidemii”.

Jeżeli powstanie europejski Fundusz Odbudowy, to zapewnimy miliardy euro dla Polski, ale też uczynimy Unię silniejszą i bardziej zjednoczoną. Jeżeli jednak Fundusz upadnie, to będzie zwycięstwo wrogów Europy, obecnych niestety także tu, na tej sali - powiedział Zandberg.

„Kto zagłosuje dziś za ratyfikację, głosuje za silną Europą. A ten, kto nie umie podnieść ręki za ratyfikacją, głosuje za Europą słabą, bezsilną, bezbronną” - oświadczył.

Jak podkreślił, klub Lewicy „zagłosuje za Europą, za polską racją stanu”. „Koalicyjny klub Lewicy poprze ratyfikację europejskiego Funduszu Odbudowy” - powiedział Czytaj też: Premier: powiedzmy dziś głośne „tak” dla rozwoju Polski

PAP/KG