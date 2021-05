Korea Płd., szczepionki Pfizera i AstraZeneki skuteczne w 86,6 proc. po pierwszej dawce

Jedna dawka szczepionek firm Pfizer i AstraZeneca zapobiega Covid-19 ze skutecznością 86,6 proc. wśród osób w wieku 60 lat i starszych – ogłosiły w środę służby sanitarne Korei Płd. na podstawie analizy danych dotyczących szczepień w warunkach rzeczywistych

Z ustaleń Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA) wynika, że po podaniu jednej dawki szczepionka firmy AstraZeneca jest w tej grupie wiekowej skuteczna w 86 proc., a preparat Pfizera – w 89,7 proc.

W analizie uwzględniono dane dotyczące ponad 3,5 mln mieszkańców Korei Płd. w wieku 60 lat i starszych, zebrane w ciągu dwóch miesięcy od 26 lutego. W badanej grupie było ponad 521 tys. osób, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionek Pfizera lub AstraZeneki.

W grupie stwierdzono 1237 zachorowań na Covid-19, przy czym tylko 29 wśród osób, które przyjęły szczepionki – przekazała KDCA.

To pokazuje, że obie szczepionki zapewniają wysoki stopień ochrony przed chorobą po jednej dawce. (Ludzie) powinni zostać w pełni zaszczepieni zgodnie z zalecanym grafikiem, ponieważ poziom ochrony dodatkowo wzrośnie po drugiej dawce – oceniła agencja.

Władze Korei Płd. starają się budować w społeczeństwie zaufanie do szczepionek, które osłabło w związku z doniesieniami o potencjalnych skutkach ubocznych preparatów.

Około 95 proc. ludzi, którzy zmarli z powodu koronawirusa w naszym kraju, to byli seniorzy w wieku 60 lat i starsi, a szczepionki znacznie obniżą zagrożenie dla takich osób – podkreślił na konferencji prasowej przedstawiciel ministerstwa zdrowia Jun Te Ho.

Jun zapewnił, że ryzyko wystąpienia po szczepieniu skutków niepożądanych, w tym zakrzepów krwi, jest „skrajnie niskie”, a w większości przypadków skutki uboczne są uleczalne.

W Korei Płd. co najmniej jedną dawkę szczepionek na Covid-19 otrzymało dotąd 6,7 proc. spośród 52 mln mieszkańców. Władze chcą do września zaszczepić 70 proc. ludności, by do listopada w społeczeństwie wytworzyła się odporność zbiorowa.

Od środy Koreańczycy w pełni zaszczepieni na Covid-19, dysponujący ujemnym wynikiem testu na koronawirusa i niemający objawów choroby są wyłączeni z obowiązku przejścia dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju z zagranicy. Przepisy złagodzono, by zachęcić mieszkańców do przyjmowania szczepionek.

KDCA zgłosiła we wtorek 676 nowych zakażeń koronawirusem, co podniosło łączny bilans infekcji do 124 945. Od początku pandemii w Korei Płd. zmarło 1847 chorych na Covid-19.

PAP/mt

