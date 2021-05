PKN Orlen i Lotos: fuzja wzmacniająca polską gospodarkę w Europie

Dlaczego projekt realizowany jest w optymalnym momencie? Dlaczego polską energetykę powinni zmieniać przede wszystkim mocni polscy gracze? Czy nowy koncern będzie skutecznie konkurował z największymi europejskimi graczami? Na te pytania podczas Kongresu 590 odpowiadali uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego fuzji PKN Orlen i Lotos podejmującego temat „nowego koncernu multienergetycznego w kontekście wyzwań rynku”.

Pandemia jest katalizatorem wszystkich zmian, które dzisiaj zachodzą. Gaz łupkowy spowodował spadek cen ropy naftowej. W Europie następuje proces zamykania rafinerii naftowych. W tym kontekście fuzja PKN Orlen i Lotosu ma na celu wydłużenie łańcucha wartości, synergię, optymalizację kosztową obu podmiotów zamiast konkurowania ze sobą. Musimy sprostać i przeciwstawiać się konkurencji globalnej – powiedział Jacek Ciborski, ekspert w Obszarze Inwestycji Kapitałowych PKN Orlen.

Jacek Ciborski, ekspert PKN Orlen

Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć w Grupie Lotos w stosunku do swojej formy użył sformułowania „piękna panna na wydaniu”.

Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos

Te zasoby Lotosu, którymi dysponujemy obroniły się znakomicie poprzez mądre i trafne inwestycje. To widać w wynikach finansowych. Nasze silne strony są istotnym elementem dodanym dla silniejszego partnera jakim jest PKN Orlen. Okres pandemiczny pokazał, że dobrze zarządzane, zdywersyfikowane jeżeli chodzi o źródła przychodów podmioty będą stanowiły istotną wartość. Połączony Lotos z Orlenem będzie miał szanse odnalezienia się w przestrzeni globalnej konkurencji europejskiej. Przyczyni się do rozwoju w tym regionie Europy, w którym funkcjonujemy – powiedział Krzysztof Nowicki.

Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, prezesa Instytutu Studiów Podatkowych, doradcy podatkowego, radcy prawnego mamy obecnie do czynienia z najgłębszym przewartościowaniem myślenia o gospodarce, również w sferze czysto intelektualnej. Dostrzeżono bowiem rolę państwa, czyli szeroko pojętej władzy publicznej w przestrzeni jaką jest budowanie polskiej marki.

Staramy się stworzyć konglomerat, który będzie tym brakującym ogniwem identyfikującym polską markę. A to właśnie marka jest ważnym identyfikatorem Polski jako uczestnika światowej nie tylko produkcji, ale i jakości – powiedział Witold Modzelewski.

I postawił pytania - czy my mamy w Polsce taki zasób wiedzy, który pozwoli przekazać kolejnemu pokoleniu umiejętności zarządcze. Czy umiemy zarządzać tego rodzaju olbrzymią strukturą gospodarczą? Czy klasa polityczna w Polsce jest na tyle stabilna intelektualnie, że jest w stanie stworzyć parasol ideowy nad tworzeniem wielkiego przedsięwzięcia?

Jeżeli nie spróbujemy to się nie nauczymy – zakończył Witold Modzelewski.

Prof. Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych

Kongres rozpoczął się od zagadnień geopolitycznych i to jest nieprzypadkowe – stwierdził Krzysztof Nowicki. Jego zdaniem to zapewne będzie jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze partnera strategicznego przy fuzji Orlenu i Lotosu.

Musimy się skupić na budowaniu przestrzeni dla nowych technologii. Pojawiają się nowe rynki np. paliwa alternatywne. Ważna jest zdolność do gromadzenia energii. Obecnie 80 proc. środków finansowych na inwestycje w energetyce światowej są związane z energetyka odnawialną. Trzeba zatem szukać partnera nie tylko z perspektywy liczby stacji benzynowych – powiedział Krzysztof Nowicki.

Podkreślił, ze udana fuzja wiąże się ze zdolnością decyzyjną. Jego zdaniem jest to kluczowe w dzisiejszym biznesie.

I drugi element szalenie ważny to duża zdolność do podejmowania ryzyka. Pandemia pokazała, że musi ona zostać zwiększona – stwierdził Krzysztof Nowicki.

Dzięki połączonym zdolnościom rafineryjnym PKN Orlen i Grupa Lotos będą w stanie wyprodukować we wszystkich zakładach ok. 12 mln t rocznie produktów lekkich (głównie benzyn) i 20 mln t rocznie średnich destylatów (przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego). Z tej ilości około 2/3 zostanie wyprodukowane w polskich zakładach. W przyszłości te wolumeny będą dalej zwiększane wraz z oczekiwanym uruchomieniem gdańskiej instalacji tworzonej w ramach projektu EFRA.

Prof. Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana

Rynkowa siła połączonego podmiotu będzie dużo większa niż obecnie. Zapewni mocniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu i Rosji. Pozwoli to Grupie Lotos na dostęp do korzystniejszych kontraktów na surowce i wsady do produkcji paliw

Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, moderator

Grupa Lotos w ramach realizowanej strategii do roku 2022 angażuje się w innowacyjne projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych. Jest to np. utworzenie Niebieskiego Szlaku pozwalającego na przejazd samochodem elektrycznym z Warszawy do Trójmiasta czy też prace związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa.

5. edycja Kongresu 590 koncentruje się na pięciu obszarach tematycznych: bezpieczeństwo zdrowotne i ekologia, społeczeństwo, gospodarka, eksport i ekspansja gospodarcza oraz infrastruktura. W ciągu dwóch dni kongresu jednocześnie na trzech scenach odbędzie się przeszło 50 paneli dyskusyjnych. Portal wGospodarce.pl i „Gazeta Bankowa” są patronami medialnymi Kongresu. Relacje live z paneli można zobaczyć na stronie: www.kongres590.pl

