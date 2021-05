Chiny zawieszają rozmowy z Australią

Pekin zadecydował o zawieszeniu rozmów z rządem australijskim na temat Dialogu Strategiczno-Gospodarczego na czas nieokreślony.

Chińska Republika Ludowa nie cieszy się w swoim regionie najlepszą reputacją. Niedawny konflikt dyplomatyczny z Filipinami, pogłoski o możliwej interwencji na Tajwanie, teraz zaś napięcie dyplomatyczne z Australią nie wpływają pozytywnie na pozycję międzynarodową Chin.

Jednak zdaniem Pekinu to rząd australijski ponosi odpowiedzialność za zawieszenie rozmów. Powodem podjęcia tej decyzji miała być interwencja rządu centralnego w decyzję stanu Victoria. Stan ten podjął samodzielną decyzję o kooperacji z Chinami, jednak rząd australijski anulował porozumienie twierdząc, że zagraża ono interesowi narodowemu Australii.

W ostatnim czasie członkowie rządu centralnego Australii podjęli działania mające na celu zakłócenie wymiany handlowej oraz kooperacji między Chinami i Australią – ogłosił rząd w Pekinie.

Nie jest to pierwszy raz, gdy dochodzi do napięcia pomiędzy Chinami a Australią. Już w 2018 roku rząd australijski jako pierwszy na świecie podjął decyzję o niewłączaniu koncernu Huawei do swojej sieci 5G.

Także w zeszłym roku doszło do konfliktu dyplomatycznego pomiędzy dwoma państwami. Australia zawnioskowała wówczas o powołanie niezależnego śledztwa celem ustalenia, skąd pochodzi koronawirus.

Chiny i Australia pozostają jednak cały czas ważnymi partnerami handlowymi. Blisko 33% eksportu australijskiego jest kierowane właśnie do Chin. W roku fiskalnym 2018-2019 Australia eksportowała do Chin towary o łącznej wartości 116 miliardów dolarów amerykańskich.

Głównymi towarami eksportowymi do Chin są surowce. Przede wszystkim żelazo, gaz, węgiel, ale także i wełna. Z roku na rok coraz większy staje się także udział usług ze strony australijskiej w handlu z Chinami.

Pomimo napięć dyplomatycznych wątpliwe jest, by doszło do wojny handlowej. Oba państwa są obecnie zbyt od siebie zależne. Jednak kolejny konflikt dyplomatyczny skutecznie izoluje Chiny w polityce międzynarodowej, a zwłaszcza w swoim regionie.

Źródło: Reuters