Chcesz montować panele? Jest poradnik!

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, gdzie montować panele, jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody, jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć - to częste pytania osób zainteresowanych fotowoltaiką. Poradnik z odpowiedziami przygotowała Grupa Tauron.

W ub. roku Tauron przyłączył do sieci energetycznej 97,7 tys. mikroelektrowni słonecznych, a zainteresowanie fotowoltaiką nie maleje. Przedstawiciele Grupy oceniają, że najlepszym sposobem przekonania klientów do przejścia na „słoneczną stronę mocy”, jest dostarczanie im rzetelnej wiedzy m.in. na temat kosztów i opłacalności inwestowania w fotowoltaikę oraz sposobu rozliczania wyprodukowanej w takich instalacjach energii.

W poradniku odpowiadamy na konkretne pytania, które otrzymaliśmy od klientów podczas rozmów z naszymi doradcami, w wiadomościach prywatnych czy w mediach społecznościowych. Tym samym poruszamy zagadnienia, które w kontekście fotowoltaiki rzeczywiście interesują najbardziej naszych klientów – wyjaśnił prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja, przypominając, że pierwszą edycję poradnika pobrało ponad 15 tys. osób.

Energetycy przypominają, że obowiązujący w Polsce system działa zgodnie z zasadą, że wyprodukowanej energii nie można sprzedać, a jedynie można zbilansować energię pobraną z sieci i tę do sieci wprowadzoną. Dlatego nieuzasadnione jest wytwarzanie większych ilości prądu od faktycznego zużycia. Stąd właśnie wielkość zużycia – obecna, ale też uwzględniająca plany (np. zmianę ogrzewania) - powinna być podstawą do wyliczenia optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej.

Przyjmuje się zasadę, że dla gospodarstw domowych wielkość instalacji powinna być dobrana tak, aby wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała całkowitego rocznego zużycia. Taki dobór mocy umożliwi zrównoważenie tej części energii, która pozostaje w sieci zgodnie z systemem opustów, a jednocześnie pozwoli uniknąć nadmiarowej produkcji energii w stosunku do potrzeb - wskazują energetycy z Taurona.

Każdy może sam orientacyjnie oszacować moc instalacji fotowoltaicznej, jaka będzie dla niego optymalna - w tym celu należy sprawdzić roczne zużycie energii. Można przyjąć, że na każde 1000 kWh powinno się dobrać około 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej - czytamy w poradniku. Warto też pamiętać, że wielkość instalacji ma bezpośredni wpływ na koszt jej zakupu, dlatego przekłada się na okres zwrotu inwestycji. Jej przewymiarowanie (czyli montaż instalacji o mocy znacznie przewyższającej nasze zapotrzebowanie na energię) nie przyniesie korzyści, bo nadwyżka energii wprowadzona do sieci i nieodebrana w ciągu 12 miesięcy przepadnie, a okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy. Dlatego dokładny dobór mocy i liczby paneli najlepiej powierzyć specjalistom - radzi Grupa.

W większości przypadków montaż instalacji fotowoltaicznych zwolniony jest z ubiegania się o pozwolenie na budowę – są jednak wyjątki, np. gdy wysokość instalacji przekroczy 3 m. Podobnie będzie, gdy montaż paneli fotowoltaicznych wiąże się z ingerencją w strukturę budynku. Z takimi formalnościami muszą liczyć się też właściciele nieruchomości położonych na terenach Natura 2000 lub gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Sam montaż paneli fotowoltaicznych trwa maksymalnie kilka dni, choć zwykle prace zamykają się w jednym do dwóch dni. Po zamontowaniu instalację fotowoltaiczną należy zgłosić do operatora systemu dystrybucyjnego - najlepiej co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem. Na podłączenie instalacji do sieci operator ma 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Analizując, czy instalacja fotowoltaiczna będzie pracować efektywnie w różnych warunkach atmosferycznych, trzeba pamiętać, że na jej działanie wpływ ma nie tylko ilość światła słonecznego padająca na panele, ale też temperatura powietrza.

Jak zastrzeżono w poradniku, panele zbudowane są z krzemu, który pod wpływem temperatury zmienia właściwości, wśród których jest stopień absorbowania promieni słonecznych. Dlatego bardzo nagrzane panele fotowoltaiczne będą mniej efektywne. Z tego względu choć pod względem ilości promieni słonecznych najlepszym okresem do działania fotowoltaiki będzie lato, tak pod względem temperatury lepsze będą wiosna oraz jesień. Wybierając panele fotowoltaiczne, należy zatem zwrócić uwagę na temperaturowy współczynnik mocy. Określa on straty wydajności paneli, gdy ich temperatura wzrasta powyżej 25 stopni Celsjusza - czytamy.

Panele fotowoltaiczne możemy zainstalować zarówno na dachu, jak i na gruncie. Należy pamiętać, by były dobrze nasłonecznione. Miejsca zacienione, przysłonięte np. przez kominy, drzewa czy inny budynek nie będą odpowiednie dla instalacji - przestrzega Tauron.

Ekspozycja paneli to kluczowy parametr dla efektywnego działania instalacji. Choć najlepszym kierunkiem ich ustawienia będzie zazwyczaj kierunek południowy, często także kierunek wschodni może pozwolić na uzyskanie odpowiedniej wydajności. Przed rozpoczęciem prac montażowych najlepiej skonsultować miejsce ze specjalistą, który oceni wszystkie czynniki - radzi Grupa w poradniku.

Nowy, darmowy poradnik dostępny jest na stronie internetowej: tauron.pl/ebook

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: UWAGA! SPRAWDŹ. Czy koronawirus wpływa na urlop?