Powstający w UE sojusz na rzecz OZE może zagrozić polskim gazociągom

Szereg państw członkowskich UE wspiera inicjatywę umożliwiającą szybką dekarbonizację infrastruktury energetycznej, postulat której zakłada zakończenie wszelkiego wsparcia dla infrastruktury paliw kopalnych, w tym gazu i ropy – czytamy w tekście Wojciecha Jakóbika na portalu biznesalert.pl. W ostatnich dniach miały odbyć się kolejne rozmowy na temat dofinansowania infrastruktury transportowej gazów odnawialnych, a konkretnie wodoru. Polski projekt Baltic Pipe może stać się beneficjentem unijnych programów, ale może też zostać dofinansowania pozbawiony

Już trzy lata temu w krajach członkowskich pojawiały się postulaty, aby Unia Europejska przestała wspierać inwestycje w dodatkową infrastrukturę przesyłania gazu. Twierdzono, że dokonane już inwestycje w tym obrębie w wystarczający sposób zapewniają dywersyfikację dostaw gazu wewnątrz UE. Obecne postulaty zakładają przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie tych inwestycji w energetyce, które będą zgodne z celami polityki klimatycznej i neutralności klimatycznej. Oznacza to dążenie do przyspieszenia prac nad OZE.

Austria, Belgia, Dania, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Holandia i Szwecja domagają się, aby rewizja regulacji TEN-E o transeuropejskich sieciach energetycznych wykluczyła wsparcie projektów związanych z paliwami kopalnymi. Oznaczałoby to, że Projekty Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej będą musiały przyczyniać się do realizacji celów polityki klimatycznej oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku – czytamy w tekście na portalu Biznesalert.pl.