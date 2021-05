Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – weź udział w wysłuchaniu

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Wysłuchanie publiczne w sprawie FERC odbędzie się 13 maja i będzie transmitowane na żywo

7 kwietnia rozpoczęły się wysłuchania publiczne dotyczące Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokumenty określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 72,2 miliona euro na politykę spójności i 3,8 miliarda euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednym z programów finansowanych w ramach polityki spójności będzie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

Wysłuchanie publiczne dotyczące FERC odbędzie się 13 maja w godz. 10.00-15.00. Aby zabrać głos podczas wysłuchania, należy zarejestrować się za pomocą formularza dostępnego na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl pod adresem: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-cyfrowy#6.

Rejestracja trwa do 11 maja do godz. 10.00. Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wspieramy transformację cyfrową kraju

Program Fundusze na Rozwój Cyfrowy jest następcą programu Polska Cyfrowa, który przez ostatnie siedem lat wspiera cyfryzację w naszym kraju.

FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego. Program będzie wspierał inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Szybki internet będzie doprowadzany nie tylko do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także do urzędów, szkół, szpitali czy instytucji kultury.

Kolejnym priorytetem programu będzie zwiększenie jakości i dostępności e-usług publicznych, w tym zdrowotnych. Fundusze unijne pomogą udostępnić nowoczesne usługi cyfrowe, które pozwolą na załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców w formie elektronicznej. Działania FERC będą m.in. nakierowane na rozwój i wdrożenie nowych e-usług z obszaru zdrowia, finansów czy sprawiedliwości. Ważnym obszarem wsparcia będzie także cyfryzacja procesów administracyjnych, dzięki czemu poszerzy się zakres spraw możliwych do załatwienia online.

Widzimy także w programie miejsce na nowy typ projektów, na przykład działania wspierające ponowne wykorzystywanie informacji przez przedsiębiorstwa.

Bardzo istotne będzie również finansowanie w nowej perspektywie cyberbezpieczeństwa. Budżet programu to 2 miliardy euro i będzie on dostępny w formie dotacji. Z FERC będę mogli skorzystać przedsiębiorcy, administracja publiczna, podmioty lecznicze oraz instytucje kultury i systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także organizacje pozarządowe.

Czym są wysłuchania?

Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Czekamy na Państwa opinie

Nadal można wziąć udział w konsultacjach społecznych programu. Ich celem jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w FERC. Na stronie www.polskacyfrowa.gov.pl jest dostępny formularz do zgłaszania uwag. Czekamy na Państwa opinie do 25 maja.

MFIPR/KG