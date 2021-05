Buda: Premier będzie zabiegać, by pożyczki z KPO wyłączono ze Stabilizującej Reguły Wydatkowej

Na najbliższym spotkaniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki będzie zabiegać, by część pożyczkowa KPO była wyłączona ze Stabilizującej Reguły Wydatkowej - poinformował w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Ma to pozwolić na szersze skorzystanie z pożyczek

Podczas posiedzenia połączonych komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Buda odpowiadał na pytania posłów, które z uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dotyczących „zielonej mobilności” zostały uwzględnione w Krajowym Planie Odbudowy. Opozycja dociekała, m.in. dlaczego na transport szynowy przeznaczono pożyczki, a nie dotacje, a także dlaczego w KPO uwzględniono inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Buda oświadczył, że w trakcie konsultacji społecznych zgłoszono kilka tysięcy uwag, z czego kilkaset dotyczyło taboru dla kolei regionalnych. Jak przekazał, początkowo na ten cel miało trafić 400 mln euro, natomiast w wyniku konsultacji pulę zwiększono do 1,5 mld euro. Podniesiono też środki na linie kolejowe - z 2 do prawie 2,4 mld euro.

Wiceminister zaznaczył też, że po konsultacjach do KPO dodano 200 mln euro na transport szynowy (wcześniej nieuwzględniony), co - jak mówił - jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom samorządów. Wyjaśnił, że te inwestycje będą finansowane z części pożyczkowej dlatego, że środki na nie dopisano w końcowej fazie przygotowywania KPO. Te pożyczki będą bardzo atrakcyjne. To będą środki z prawie zerowym oprocentowaniem i prawdopodobnie prolongatą nawet do 10 lat - przekonywał.

Poinformował przy tym, że na najbliższej Radzie Europejskiej premier Mateusz Morawiecki będzie zabiegać o to, by część pożyczkowa dla unijnych państw „uciekała” spod Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW). Mamy nadzieję, że ta reguła, która jest zależna od Komisji Europejskiej, będzie poluzowana dla tych środków pożyczkowych, co pozwoli w większym stopniu absorbować te środki. Praktyka już dziś pokazuje, że dziewięć państw zgłosiło zapotrzebowanie na te pożyczki, co oznacza, że nie mogą po nie sięgnąć z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych – stwierdził wiceminister.

Oczywiście samorządy też będą oczekiwały, by pożyczki również uciekały spod reguł maksymalnego zadłużenia, które je obowiązują. Będziemy więc starali się zrobić to samo dla samorządów - dodał.

Buda wyjaśnił również, że projekty finansowane z Planu Odbudowy nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku. Z tego powodu w KPO mogły znaleźć się tylko takie inwestycje drogowe, które wiążą się z poprawą jakości powietrza w miastach i zwiększeniem bezpieczeństwa - taki wymóg spełnia budowa obwodnic.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski doprecyzował, że w pierwszej kolejności z KPO będą realizowane obwodnice, których budowa już jest przygotowana przez samorządy, a więc m.in. te z „Programu 100 obwodnic”.

Witkowski przekazał również, że z KPO trafi 100 mln euro na prace przygotowawcze związane z budową linii kolejowych w ramach koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie będę to więc stricte środki na CPK.

Łącznie na tzw. komponent E „Zielona, inteligentna mobilność” przeznaczono w KPO 7,5 mld euro, z czego 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej. KPO określa podział środków z unijnego Funduszu Odbudowy; będzie podstawą do ich wypłaty.

Sejm przyjął we wtorek, 4 maja, ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia środków z budżetu UE zarówno w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Polska z tych dwóch źródeł w ciągu najbliższych lat ma otrzymać łącznie 770 mld zł, w tym w ramach KPO ok. 250 mld zł (58 mld euro).

PAP/mt