Philip Morris International z nowym prezesem-Polakiem

Jacek Olczak został nowym prezesem (CEO) Philip Morris International (PMI). To pierwszy Polak w historii, który objął stery globalnej firmy, działającej na ponad 180 rynkach i zatrudniającej blisko 73 tys. pracowników z całego świata. Jacek Olczak pokieruje dalszą transformacją biznesową firmy, która zapoczątkowała naukowo-technologiczną rewolucję w branży tytoniowej

PMI konsekwentnie dąży do realizacji swojej długofalowej wizji, zgodnie z którą przyszłość ma być wolna od dymu tytoniowego i od papierosów. Mają one ustąpić miejsca produktom bezdymnym, o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z paleniem tytoniu.

Polak przez lata pełnił kluczową rolę w transformacji biznesowej PMI. Jej pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2014 roku na japoński rynek systemu podgrzewania tytoniu IQOS, bezdymnego produktu firmy. Pod kierownictwem Jacka Olczaka, wówczas jeszcze Prezesa ds. Operacyjnych (COO), firma PMI zwiększyła swój przychód netto ze sprzedaży produktów bezdymnych do 28 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku i rozbudowała ich globalną dostępność: od zera do 66 rynków (w całym kraju lub w głównych miastach, stan na 31 marca 2021).

Po blisko 30 latach pracy w Philip Morris International mam zaszczyt objąć stanowisko Prezesa firmy. W tym okresie moje życie zmieniło się, podobnie jak zmienił się PMI, ewoluując z firmy produkującej papierosy do firmy kierującej się nauką, technologią i zobowiązaniem tworzenia lepszego świata. Przekształciliśmy nasz biznes w fundamentalny sposób – tak, aby móc zrealizować naszą wizję przyszłości wolnej od dymu tytoniowego. Ta przyszłość pozostaje moim głównym celem – powiedział Jacek Olczak, prezes (CEO) Philip Morris International – Jesteśmy liderem branży w obszarze innowacji naukowych. Mamy ambicję, aby w 2025 roku ponad połowa naszych przychodów netto pochodziła z produktów bezdymnych. Chcemy wykorzystywać zdobytą przez nas wiedzę, nasze badania naukowe, umiejętności i wyobraźnię, aby wprowadzać kolejne innowacje w nowych obszarach biznesowych – dodał nowy prezes PMI.

Jacek Olczak zobowiązał się do przyspieszenia biznesowej transformacji Philip Morris International. Koncern, jako pierwszy w branży tytoniowej, zadeklarował publicznie, że swoją przyszłość biznesową wiąże z nową generacją produktów, a nie z tradycyjnymi papierosami. Dzisiaj skupia się na rozwoju i odpowiedzialnej komercjalizacji produktów bezdymnych, o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z paleniem tytoniu. Ich wspólnym mianownikiem jest brak występowania procesów spalania tytoniu i brak powstawania dymu na jakimkolwiek etapie. Wyeliminowanie dymu i procesów spalania skutkuje znaczącym ograniczeniem emisji wielu szkodliwych i potencjalnie szkodliwych związków w produktach bezdymnych. Istotnie zmniejsza również narażenie ich użytkowników na takie związki, w porównaniu z paleniem papierosów. Choć produkty bezdymne nadal nie są wolne od ryzyka, to stwarzają lepszą alternatywę dla tych pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym wypadku dalej sięgaliby po papierosy. Przekaz PMI jest transparentny: nie palisz – nie zaczynaj, palisz – rzuć, nie rzucasz – wypróbuj alternatywę.

Firma PMI chce, by produkty bezdymne docelowo zastąpiły papierosy – tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Dotychczas zainwestowała w badania i rozwój takich produktów ponad 8,1 miliarda dolarów, zatrudniając w tym celu przeszło 400 naukowców, ekspertów i inżynierów. Globalnie koncern ma na koncie ponad 5800 patentów przyznanych za innowacje. Jako jedyny z branży tytoniowej widnieje także w rankingu Europejskiego Biura Patentowego (EPO) „Patent Index 2020”, w gronie 50 firm z najwyższą liczbą patentów. PMI szacuje, że do 31 marca 2021 roku już około 14 milionów dorosłych palaczy na świecie zaprzestało palenia tytoniu, przechodząc całkowicie na system podgrzewania tytoniu IQOS:

Nie wszystkie wyroby tytoniowe są takie same. Dzięki nauce i technologiom mamy dziś alternatywy dla papierosów, które zawierają tytoń, ale są lepszym wyborem dla tych pełnoletnich palaczy, którzy nie zrywają z nałogiem. Każdego roku 9 na 10 dorosłych palaczy kontynuuje palenie. Niezależnie zatem od czyjejś opinii o naszej branży, wszyscy powinniśmy zgodzić się co do jednego: takie osoby zasługują na lepsze alternatywy. Oczywiście najlepszym wyborem, jakiego może dokonać dorosły palacz, jest całkowite rzucenie nałogu. Ale ci, którzy tego nie robią, zasługują na dostęp do produktów alternatywnych. I na bieżące informacje, pozwalające im podejmować ich własne decyzje – mówi Jacek Olczak.

CZYTAJ TEŻ: FDA: IQOS „właściwy dla promocji zdrowia publicznego”!

Nowy prezes PMI dołączył także do Rady Dyrektorów firmy. Na stanowisku CEO PMI Jacek Olczak zastąpił urzędującego od 2013 roku André Calantzopoulosa, który zainicjował bezdymną transformację firmy:

Jacek jest doskonale przygotowany do pełnienia funkcji Prezesa Philip Morris International i do przewodzenia bezdymnej transformacji firmy. Jego pasja i zaangażowanie, zorientowanie na realizację celów biznesowych, znajomość naszych produktów, systemów, wartości oraz inwestorów, sprawiają, że jest idealnym liderem, który daje firmie gwarancję stałego wzrostu biznesowego i przynosi korzyść jej akcjonariuszom – powiedział André Calantzopoulos, ustępujący prezes PMI, który teraz obejmie stanowisko Szefa Rady Dyrektorów PMI (Executive Chairman of the Board). Będzie dalej dzielił się z firmą swoją wiedzą i doświadczeniem, pozwalając w ten sposób na zachowanie ciągłość biznesowego przywództwa w firmie.

Gratulacje dla nowego CEO Philip Morris International płyną również ze strony polskiego oddziału firmy:

To, że Jacek jest pierwszym Polakiem w historii, który przejmie stery globalnej firmy jako jej nowy CEO, nie oznacza tylko wymiany jego wizytówki na nową. W biznesie od tytułów ważniejsza jest praca. A Jacek przez wszystkie lata swojej pracy udowadniał, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska. Dlatego wybór Jacka na Prezesa PMI był czymś oczywistym. Daje on gwarancję, że zainicjowana przez firmę wizja „przyszłości wolnej od dymu tytoniowego” nie tylko będzie kontynuowana, ale nabierze również rozpędu – powiedział Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

CZYTAJ TEŻ: Mądre regulacje przywrócą nas na ścieżkę rozwoju

Pochodzący z Łodzi Jacek Olczak ma za sobą bogatą karierę w strukturach Philip Morris International. Do firmy dołączył 28 lat temu, w 1993 roku. Pracował na stanowiskach finansowych i kierowniczych w całej Europie, pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polsce oraz w Niemczech. Był Prezydentem PMI na Region Unii Europejskiej. W 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO). Od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa ds. Operacyjnych (COO). 5 maja 2021 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PMI, objął stanowisko Prezesa (CEO). Z wykształcenia jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

mw

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorstwo jak dobry obywatel

CZYTAJ TEŻ: Podatki mogą promować zdrowie

CZYTAJ TEŻ: KE ogłosiła unijną strategię na rzecz leków przeciwko Covid-19