Pierwszy tramwaj Pesy dla rumuńskiego Iasi rozpoczął testy homologacyjne

Pierwszy tramwaj wyprodukowany w bydgoskiej Pesie, który ma trafić do rumuńskiego Iasi rozpoczął testy homologacyjne. Pesa w 2020 roku wygrała przetarg na dostawę 16 takich pojazdów. Burmistrz dawnej stolicy Rumunii odwiedził Bydgoszcz i rozmawiał o transporcie publicznym

Wyprodukowany przez Pesę pierwszy Swing dla Iasi rozpoczął testy homologacyjne, a w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną jazdy próbne na bydgoskich liniach tramwajowych. Trzy takie pojazdy mają zostać dostarczone do Rumunii w sierpniu.

Pojazdy produkowane dla Iasi to pięcioczłonowe tramwaje powstające na bazie modelu 122 NaŁ-10, ale dostosowane do lokalnej specyfiki. Mogą jednocześnie przewozić 239 pasażerów i mają 58 miejsc siedzących.

Burmistrz Iasi, historycznej stolicy Rumunii przyjechał do Bydgoszczy, by w bydgoskich zakładach zapoznać się produkcją tramwajów, które Pesa dostarczy do tego miasta. Z władzami Bydgoszczy rozmawiał o doświadczeniach w realizacji polityki transportowej i możliwościach współpracy obu miast - poinformował w czwartek w informacji prasowej dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie Maciej Grześkowiak.