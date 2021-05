UOKiK ostrzega. Uważaj na TeleGo!

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko operatorowi telefonicznemu spółce TeleGo. Przedsiębiorca może wprowadzać konsumentów w błąd m.in. podając się za dotychczasowego operatora - poinformował w piątek Urząd. Działania spółki mogą w dużym stopniu dotyczyć seniorów.

Jak przekazał UOKiK, spółka TeleGo z Warszawy świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej, komórkowej, usługi dostępu do internetu oraz usługę teleopieki.

Do Urzędu trafiły liczne skargi, z których wynika, że przedstawiciele firmy dzwoniąc do konsumentów z propozycją zawarcia umowy i następnie odwiedzając ich w domu, mogą wskazywać lub sugerować, że reprezentują ich dotychczasowego operatora telefonicznego. Konsumenci mogą być przez to przekonani, że rozmowa i przedkładane im dokumenty dotyczą jedynie zmiany warunków umowy z dotychczasowym dostawcą, a nie zawarcia umowy z nowym operatorem.