Mateusz Morawiecki: raje podatkowe to plaga. Nasz rozwój nie może być blokowany

Polska walczy o sprawiedliwy wspólny rynek, walczymy z protekcjonizmem; sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy. Polska zdecydowanie opowiada się za eliminacją rajów podatkowych - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji przed wylotem do Portugalii na Szczyt Społeczny i nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej premier powiedział, że „Polska walczy o sprawiedliwy wspólny rynek”. „Walczymy z różnego rodzaju protekcjonizmami. Z protekcjonizmem, który często jest częścią polityki państw zachodnich w szczególności” - podkreślił szef rządu. Dodał, że „to jest taka dość fałszywa teza, która podpowiada politykom zachodnim, że w ten sposób można chronić rynek wewnętrzny”.

Tymczasem my wskazujemy na to, że walka o konkurencyjność całej UE jest w interesie wszystkich, także klasy średniej w Europie Zachodniej. I te nasze głosy przebijają się coraz lepiej, coraz mocniej - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Widzimy to w tym, że wiele inicjatyw jeszcze dwa lata temu bardzo głośnych dziś już albo zostało stępionych, albo wręcz odłożonych do lamusa. Takich inicjatyw, które blokują rozwój polskiej gospodarki. Będziemy oczywiście zabiegać dalej, by tu odnosić sukcesy - mówił premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił również, że sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy, eliminacja rajów podatkowych, nie tylko tych poza UE. „Są też raje podatkowe wewnątrz UE” - dodał. Podkreślił, że ten problem jest coraz mocniej dostrzegany przez OECD, UE czy nową amerykańską administrację.

Mocny głos ze strony Polski właśnie zdecydowanie opowiada się za eliminacją tej niesprawiedliwości podatkowej - zaznaczył.

Pora, aby Senat bez zbędnej zwłoki przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zasobów własnych UE. To pozwoli nam bardzo szybko uruchomić środki na rzecz szerokiej odbudowy w wielu dziedzinach życia - mówił Mateusz Morawiecki.

Potrzebny jest swobodny dostęp do patentów na szczepionki przeciw Covid-19, będziemy do tego przekonywać najbogatsze państwa dysponujące patentami; Covid-19 to globalna choroba, szczepionki trzeba dostarczyć też do biedniejszych krajów - powiedział premier.

Nie chcemy dopuścić do czwartej fali (epidemii), albo zdecydowanie chcemy zrobić wszystko, żeby ta fala była jak najmniejsza, w Polsce najlepiej, żeby w ogóle jej nie było. A jeżeli gdzieś jej echa będą na świecie to żeby nie dotarły one do Rzeczypospolitej - powiedział Mateusz Morawiecki.

Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie i będziemy dążyć do tego, żeby przekonać te najbogatsze państwa, które są jednocześnie posiadaczami patentów do tego, żeby udostępniły te patenty i żeby ta produkcja mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony, pięć, dziesięć razy więcej niż to jest dzisiaj, bo to jest potrzebne wyeliminować epidemię na całym świecie - podkreślił szef polskiego rządu.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Grecja się otwiera! Znamy warunki i terminy