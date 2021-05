Podróżni z Wielkiej Brytanii z bezpłatnym testem na Covid-19. Już wkrótce

Podróżni z Wielkiej Brytanii otrzymają od rządu bezpłatne testy na koronawirusa, aby wyjechać za granicę. Taką informację podały brytyjskie media. Zakaz wyjazdu na zagraniczne wakacje zostanie najprawdopodobniej zniesiony w Wielkiej Brytanii 17 maja - czytamy w portalu sotland.pl

Jest to bardzo ważna informacja również dla Polków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy w czasie pandemii nie podróżowali do Polski i nie odwiedzali rodzin w kraju. Według różnych szacunków na Wyspach Brytyjskich miało być nawet dwa miliony naszych rodaków. Jednak dane są inne - na trwałe swój los z Wyspami chce związać 773 tysiące – tylu osób złożyło do 30 września zeszłego roku podanie o stały pobyt w Zjednoczonym Królestwie.

Darmowe szybkie testy na koronawirusa mają zminimalizować problemy z uzyskaniem badania na Covid-19 podczas zagranicznych wakacji. Jednak osoby powracające z zagranicy nadal będą musiały zapłacić co najmniej 50 funtów za test PCR po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

Zakaz wyjazdu na zagraniczne wakacje zostanie najprawdopodobniej zniesiony 17 maja. Rząd ma ogłosić też, które kraje oznaczone zostaną kolorami zielonym, żółtym i czerwonym oraz jakie będą obowiązywać wymogi w zakresie testów i kwarantanny po przyjeździe z tych krajów.

Jednak z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie spieszą się z rezerwacją zagranicznych wakacji. Tylko 13 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii planuje w tym roku zagraniczny wyjazd wakacyjny.

sotland/dane własne/gr