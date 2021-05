Wyższe ceny za prąd? Reforma energetyki ograniczy wzrosty

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w tym roku odbije się na naszych rachunkach. Jednak dzięki transformacji sektora energetycznego w Polsce i wdrażanym przez rząd reformom, wzrosty będą mniej dotkliwe dla konsumentów.

Zatwierdzony urzędowo dla gospodarstw domowych wzrost cen energii wyniósł aż 11,3 proc. w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. To bezpośrednia konsekwencja pnących się w górę cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które polskie wysokoemisyjne elektrownie muszą kupować i umarzać.

Uprawnienia zdrożały w ubiegłym roku o 33 proc. z 24,6 euro do 32,7 euro za tonę, głównie z powodu obcięcia liczby darmowych praw do emisji przez Komisję Europejską. Dla polskiej energetyki oznaczało to stratę miliardów złotych na ten nieformalny, coraz bardziej uciążliwy podatek - informuje businessinsider.com.pl.

Z wyliczeń portalu wynika, że dla czteroosobowej rodziny podwyżka opłat za energię oznaczać będzie konieczność wyłożenia 176,8 zł rocznie więcej niż obecnie, co przekłada się na 14,7 zł miesięcznie. Plus VAT 23 proc., czyli wychodzi z tego kwota 18,1 zł miesięcznie.

Gbyby jednak nie transformacja sektora energetycznego i wdrażane reformy m.in. w odniesieniu do górnictwa, za kilka lat ceny prądu mogłby być znacznie wyższe.

-Wyliczenia ekspertów pokazują, że bez zaplanowanej w programie transformacji energetyki rachunek za prąd jaki płaci przeciętny obywatel za 10 lat byłby wyższy o ok. 250 zł rocznie. Już teraz koszty emisji przewyższają koszty surowca – podkreśla Jacek Sasin, wicepremier i minister MAP. Dodaje, że nie należy się spodziewać, by to się odwróciło.

businessinsider.com.pl/gov.pl/kp