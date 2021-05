Trish Regan: Co jest z tym świadomym CIA? W tle gender i "cispłciowość"

W odcinku “What’s up with the WOKE CIA!” programu the Trish Regan Show amerykańskiej prawicowej publicystki, wcześniej prezenterki m.in. telewizji Bloomberg i serwisu CNBC autorka Trish Regan informuje, że w swojej najnowszej kampanii rekrutacyjnej Centralna Agencja Wywiadowcza USA (ang. CIA) posługuje się poprawnym politycznie słownictwem zgodnym ze standardem ideologii gender

W przytoczonym materiale reklamowym agentka CIA mówi o sobie, że pracując z domu potrafi dzielić uwagę na zmianę pieluchy dziecku jedną ręką, a jednocześnie sprawdzać rejestr przestępstw drugą, że jest matką, kobietą kolorową, a także „cispłciowym milenialsem”, który jak inni korzysta ze standardowych usług opieki medycznej.

Po obejrzeniu reklamy CIA Trish Regan komentuje, że musiała sprawdzić w słowniku Google’a znaczenie paru słów. W szczególności jej uwagę przykuł zwrot osoby „cispłciowej”. Okazuje się, że osoba cispłciowa to ta, u której poczucie osobistej tożsamości i genderu koresponduje z płcią, jaką miała w chwili narodzin. A więc, konkluduje Trish Regan, osoba z reklamy CIA to kobieta… która myśli, że jest kobietą! Super, nasza CIA staje się tak czujna i świadoma. Chińczycy muszą być zachwyceni, Rosjanie muszą być zachwyceni! – ironizuje Trish.

Według Trish CIA jest tak zajęta rozstrzyganiem, czy jesteśmy naprawdę kobietami lub naprawdę mężczyznami – danego dnia – że w gruncie rzeczy nie potrafimy dostrzec, jakie problemy występują na świecie, a konkretnie w Chinach. Trish podkreśla, że nie ma nic do różnorodności i jest za różnorodnością w Centralnej Agencji Wywiadowczej, ponieważ pozwala ona mieć wiele różnych perspektyw i to jest dobre, ale terminy takie jak cispłciowość to nie jest różnorodność, ale rozkojarzenie. Różnorodność powinna być korzyścią, a w tym kontekście nią nie jest. Różnorodność nie może stać się głównym celem.

Trish zauważa, że ogłoszenia tego typu zostały wprowadzone wraz z nową administracją Białego Domu. I podsumowuje temat wypowiedzią byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, który skomentował kwestię „budzenia się świadomości” w CIA tak: Zespół wyjątkowo utalentowanych patriotów służących Ameryce w szeregach CIA jest właśnie tym, co czyni z niej najlepszą agencję szpiegowską na świecie – i w dalszym ciągu musimy rekrutować najlepszych i najbardziej bystrych. Nie możemy sobie pozwolić na narażanie naszego bezpieczeństwa narodowego po to tylko, aby obłaskawiać liberalno-świadomą agendę.

Skupmy się na tym, jakie jest miejsce Ameryki w świecie. Pozostańmy najlepszą gospodarką świata, niech kapitalizm prosperuje, nadal bądźmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a nie wikłajmy się w ten nonsens, w te podziały, które rozdzierają nas od wewnątrz – konkluduje Trish Regan.

