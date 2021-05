Premier: stawiamy na szybki wzrost gospodarczy

Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki i do wzmocnienia produkcji; przyspieszenia w produkcji, to miesiąc szybciej do pozbycia się epidemii - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki

Szef polskiego rządu, który od piątku przebywa w portugalskim Porto, w sobotę uczestniczy w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Wcześniej reprezentował Polskę podczas Szczytu Społecznego.

Morawiecki powiedział na przedpołudniowym briefingu prasowym, że w piątek do późnych godzin nocnych odbywała się „bardzo gorąca debata” dotycząca szczepionek przeciw Covid-19, patentów na szczepionki oraz procesu szczepień w Europie.

Cały czas kładziemy nacisk, aby tych szczepionek właśnie w Europie i dla mieszkańców UE było jak najwięcej. Ale też ta debata dotyczyła zniesienia, czy uwspólnotowienia patentów - relacjonował. Nam chodzi o to, ażeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w UE mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne. Każdy miesiąc zwłoki bądź przyspieszenia w produkcji szczepionek dla Polski, dla Polaków, dla innych mieszkańców Unii, to miesiąc szybciej do całkowitego pozbycia się epidemii - podkreślił.

Premier zaznaczył, że wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będzie można szybciej dostarczyć szczepionki również do innych krajów świata. Wskazywał, że należy zaszczepić przynajmniej 70-80 proc. populacji całego świata.

Przyznał jednocześnie, że w temacie patentów były różnice zdań. „Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w UE w bezpieczny sposób produkowane” - zapewnił.

Premier zwrócił uwagę, że podczas spotkania unijnych liderów w Porto toczą się również dyskusje dotyczące optymalnego modelu społecznego. Zapewnił, że z „ogromną dumą” przedstawiał osiągnięcia Polski w tym zakresie, gdzie „w centralnym punkcie znajduje się rodzina”. W tym kontekście powiedział, że w naszym kraju częściowo przebudowano system podatkowy tak, aby służył rodzinom i wychowywaniu dzieci.

„Wskazywałem także na zasadność sprawiedliwości podatkowej i szybkiego wzrostu gospodarczego, ponieważ im szybszy wzrost gospodarczy przy sprawiedliwym systemie podatkowym, bez rajów podatkowych, tym łatwiej jest wypracować odpowiedni model społeczny” - mówił.

Podkreślił, że do tego szybkiego wzrostu gospodarczego bardzo przyda się europejski program odbudowy, w wyniku którego - mówił - chcemy dokonać „największego w historii Polski szarpnięcia w programach inwestycyjnych”. „Największego wzrostu w programach rozwoju inwestycji infrastrukturalnych” - podkreślił.

Morawiecki powiedział, że europejski program odbudowy jest również przedmiotem rozmów w Porto. „Uzgadniamy zasady według których europejskie przedsiębiorstwa mają na tym skorzystać” - poinformował.

A ja dodam: przede wszystkim mają na tym skorzystać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. W taki sposób chcemy dokonać też polonizacji, czy repolonizacji - można powiedzieć - całego prawa zamówień publicznych, żeby małe i średnie firmy - co jest zgodne z prawem UE - miały pewnego rodzaju preferencje. To też temat, który tutaj z kilkoma premierami dyskutowałem - powiedział Morawiecki.

Celem nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej jest m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią Covid-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

Czytaj też: Morawiecki: Polska przeznaczyła 10 proc. PKB na ochronę miejsc pracy

PAP/KG