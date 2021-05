Premiera książki „Operacja DUDA 2020. Tajemnice Kampanii”

Rok temu, 10 maja, miała się pierwotnie odbyć pierwsza tura wyborów prezydenckich. Dlaczego do nich nie doszło? Jakie były kulisy najbardziej niezwykłej kampanii ostatnich lat? Co się działo na spotkaniach Andrzeja Dudy i na niejawnych naradach w wyborczym sztabie? O tym opowiada książka „Operacja DUDA 2020. Tajemnice Kampanii” – dajemy ją w prezencie czytelnikom, którzy dołączą do Sieci Przyjaciół lub przedłużą e-prenumeratę. Zamówienia można dokonać na stronie www.SiecPrzyjaciol.pl

To miała być najkrótsza kampania w historii polskich wyborów prezydenckich. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiła, że mieliśmy do czynienia z najdłuższą i najbardziej zawiłą drogą do Pałacu prezydenckiego w historii polskiej polityki. Dzięki uprzejmości Prezydenta, Kancelarii Prezydenta oraz sztabu wyborczego Marcin Wikło miał możliwość towarzyszyć kandydatowi w spotkaniach w całym kraju (oraz w USA). Na własne oczy widział wysiłek Andrzeja Dudy, jego spotkania z Polakami, chwile radosne, ale też kryzysy, których w ciągu tego ponad pół roku nie brakowało.

„Operacja DUDA 2020. Tajemnice kampanii” to w dużej części reporterski zapis podróży po Polsce, relacja ze spotkań z wyborcami w ponad 100 miejscach. To także spojrzenie za kulisy, autor uczestniczył również w prywatnych spotkaniach i naradach. Był jedynym dziennikarzem, któremu pozwolono być tak blisko wydarzeń. Po czasie okazało się też, że kampania to nie tylko podróż „dudabusem”, równoległa rzeczywistość polityczna była nie mniej ciekawa. Mieliśmy wszak do czynienia z kryzysem politycznym związanym z brakiem zgody wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy na pierwotną datę wyborów 10 maja. Ostatecznie do nich w tym terminie nie doszło. Dlaczego? Opowieść uzupełniona jest o relacje z wewnętrznych spotkań i narad, ich świadkowie opowiedzieli w szczegółach o ustaleniach i emocjach, jakie towarzyszyły politykom. W tej kampanii było wiele zagadek, które należało opisać i tak się właśnie stało.

Podróż zaczyna się 5 lutego 2020 w Lubartowie, gdzie Andrzej Duda ogłosił publicznie, że zamierza ubiegać się o reelekcję, a kończy podczas wieczoru wyborczego 12 lipca 2020 w amfiteatrze w Pułtusku. Całość jest bogato ilustrowana fotografiami, które nie były wcześniej nigdzie publikowane.

ZAMÓW TERAZ na www.SiecPrzyjaciol.pl