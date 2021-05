Edukacja seksualna w Warszawie za... 3,3 mln zł. Znamy projekt

Jak donosi portal wPolityce.pl, edukacja seksualna dla młodzieży i dorosłych w Warszawie ma kosztować niemal 3,3 mln zł?! „Szokujący projekt zostanie przyjęty w Warszawie?” - zastanawia się portal

Komu aż tak zależy na tym projekcie?! Po raz trzeci w ramach budżetu obywatelskiego m. st. Warszawy zgłoszono projekt dotyczący… edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży. Został on pozytywnie oceniony przez urzędników z ratusza, a także dopuszczony do głosowania. Zaplanowany koszt tego projektu to niemal… 3,3 mln zł! Przeciw temu protestują warszawscy radni, a także mazowiecka kurator oświaty - czytamy na wPolityce.pl.

„Edukacja seksualna - dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych” - tak nazwano program, który po raz trzeci znalazł się wśród projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy. Kto za nim stoi? Jako autora wskazano - uwaga! - anonimową „Mieszkankę”.

Co zakłada projekt dot. seksedukacji?

Przeprowadzenie warsztatów, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży. Warsztaty obejmować będą na przykład zagadnienia: mowy nienawiści, in vitro, życia uczuciowego, chorób przenoszonych drogą płciową (np. współczesna medycyna w walce z aids), tożsamości płciowej, in vitro, pornografii, adopcji, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania pedofilii, praw pacjenta, emocji, profilaktykę nowotworową, seksu w internecie, stawiania granic i bliskości. Młodzież będzie mogła dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania, stawiania granic, określania stref / miejsc intymnych. Warsztaty dla dorosłych skierowane są głównie do rodziców, którzy sami chcieliby porozmawiać ze swoimi dziećmi a często nie wiedzą jak zacząć czy jak dostosować tematykę do wieku dziecka - czytamy.

Jako lokalizację do realizacji projektu wskazano „przestrzenie sąsiedzkie we wszystkich dzielnicach m.st Warszawy oraz inne przestrzenie należące do m.st Warszawy”, zakładając przy tym „profesjonalną kampanię promocyjną” m.in. w urzędach i komunikacji miejskiej.

Jednak tym, co najbardziej szokuje, jest szacunkowy koszt realizacji projektu. To 3 266 000 zł!

Wydział Projektów Interdyscyplinarnych w Centrum Komunikacji Społecznej pozytywnie ocenił projekt, dopuszczając go tym samym do głosowania.

Prawo nie przewiduje kompetencji samorządu terytorialnego do realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżonych dla organów administracji rządowej oraz szkół i placówek. Zatem przyjęcie i finansowanie ogólnomiejskiego, kosztownego, wysokobudżetowego projektu, o którym mowa powyżej, z budżetu obywatelskiego narusza tę normę (3 266 000 zł). (…) Projekt jest adresowany głównie wprost do młodzieży, czyli także osób małoletnich, pozostających pod władzą rodzicielską (ok. 200 warsztatów i innych aktywności: teatralnych, artystycznych i animacyjnych). Zakłada wykorzystanie obiektów będących własnością m. st. Warszawy, przestrzeni miejskiej, stron internetowych miasta, do promocji projektu i jego realizacji. Podobnie, jak ubiegłoroczny projekt „Dobrowolne warsztaty, działania edukacyjne i animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych „ww. projekt ingeruje w sferę zastrzeżoną dla praw rodziców wynikających z art. 48 oraz 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią iż: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.” - napisano w liście Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiej Kurator Oświaty, w piśmie z 24 lutego 2021 roku, zaadresowanym do wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej zwraca uwagę, że projekt jest niezgodny uchwałą Rady m. st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego.

Mazowiecka kurator podkreśla, że w obliczu zagrożenia COVID-19 „wspólne działania osób odpowiedzialnych za edukację młodego pokolenia powinno być skoncentrowane na sprostaniu tym wyzwaniom dla najlepiej pojętego interesu powierzonej nam młodzieży”.

Sprawę projektu dot. seksedukacji dla młodzieży i dorosłych w stolicy skomentował dla portalu wPolityce.pl Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych PiS m. st. Warszawy. Jak zapowiedział radni Prawa i Sprawiedliwości będą się starali podjąć ten temat na najbliższej sesji Rady.

