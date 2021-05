Radni PiS mają pomysł na Gdańsk

Egzekwowanie terminowego oddawania inwestycji, korzystanie z kar umownych, realizacja przedsięwzięć w systemie „projektuj i zbuduj”, informowanie rad dzielnic o zmianach w zakresie inwestycji lokalnych, poprawa komunikacji między miejskimi jednostkami - to propozycje radnych PiS, które mają zapobiec opóźnieniom na gdańskich budowach

W poniedziałek radni Prawa i Sprawiedliwości - Andrzej Skiba i Przemysław Majewski zwołali konferencję prasową, na której mówili o problemach z realizacją inwestycji w Gdańsku.

Jak tłumaczyli, po raz kolejny przełożono termin otwarcia mostu nad kanałem Raduni przy ul. Zaroślak. Zapowiadano, że powinien zostać otwarty 10 maja. W poniedziałek urzędnicy poinformowali jednak, że z powodu weekendowych złych warunków atmosferycznych prace związane z układaniem nowej nawierzchni na Wiadukcie Biskupa Górka muszą zostać przedłużone, a przywrócenie ruchu na obu nitkach wiaduktu i planowane jest na środę 12 maja.

Radni zwracali uwagę, że jednostki miejskie - m.in. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) - zbyt późno informują o kolejnych utrudnieniach dla mieszkańców, takich jak odcięcie okolicy od komunikacji publicznej.

Opóźnienia w otwarciu mostu nad kanałem Raduni przy ul. Zaroślak doskonale pokazują, z czym mierzą się mieszkańcy. 2 kwietnia prezydent Dulkiewicz otwierała most i chwaliła się tym w mediach społecznościowych. Trzy tygodnie później trzeba go było zamknąć, bo nie skończono układania nawierzchni na Wiadukcie Biskupia Górka. Dziś doszło do skandalicznej sytuacji, bowiem ZTM nie porozumiał się z DRMG w sprawie terminu oddania inwestycji do użytku. Tym samym planowana zmiana kursowania linii 108 i 118 nie doszła do skutku, a mieszkańcy Zaroślaka zostali bez tymczasowej komunikacji autobusowej - mówił Majewski.