Gwałtowny wzrost cen nieruchomości

Ceny domów rosną w najwyższym tempie od 5 ostatnich lat.

258,000 funtów – tyle wynosi przeciętna cena sprzedaży w Wielkiej Brytanii. W samym tylko kwietniu doszło do wzrostu cen nieruchomości o 1,4 proc. względem marca. I nic nie wskazuje na to, by trend ten miał ulec zmianie.

Skąd nagły wzrost transakcji oraz cen? Ironicznie, tymczasowe zniesienie opłaty za zakup nieruchomości spowodował ów wzrost. Obecnie, za zakup nieruchomości poniżej 500,000 funtów obowiązuje zwolnienie z tzw. Stamp Duty Land Tax – czyli podatku od zakupu nieruchomości.

Już od lipca wartość ta spadnie aż o połowę i osiągnie poziom 250,000 funtów. Oznaczałoby to, że od przeciętnej ceny sprzedaży zostanie już odprowadzony podatek. Byłoby to niekorzystne dla kupujących oraz sprzedających. Dlatego też rośnie zainteresowanie na nabycie nieruchomości, póki trwa ulga podatkowa.

 Zwolnienie podatkowe dodaje impetu i tak aktywnemu rynkowi. Zwiększa się przez to niedobór dostępnych nieruchomości – mówi Rusell Galley, dyrektor w Halifax.

Marzeniom o własnym domu sprzyja także fakt spadku konsumpcji w roku 2020. Gospodarstwa domowe, które nie zostały dotknięte bezpośrednio restrykcjami, znacząco zwiększyły swój poziom oszczędności w ciągu roku. Dzięki temu uzyskanie środków na zakup własnego domu okazało się o wiele prostsze.

W Polsce również dochodzi do wzrostu cen nieruchomości. Chociaż ceny najmu w największych miasta stoją obecnie w miejscu tak prognozuje się, że powrót na studia stacjonarne oraz do pracy stacjonarnej na jesieni ponownie ożywią rynek wynajmu. A wraz z tym ceny mieszkań pójdą w górę.

Co ciekawe, pandemia zmieniła preferencje mieszkaniowe zarówno zagranicą jak i w Polsce. Coraz popularniejsze stają się domy, działki jak i mieszkania z ogródkami. Własny kawałek zieleni stał się dla wielu niezbędnym wręcz elementem nieruchomości i idealnym miejscem odpoczynku w czasie pandemii.

Rośnie także rynek tzw. nieruchomości premium. Są to najczęściej mieszkania wykończone pod klucz, w pełni umeblowane, nierzadko w stylu glamour. Często także połączone są one z rozwiązaniami spod szyldu Smart Home.

Źródła: The Guardian, Trójmiasto.pl

