Akcje PKO BP tracą 7,99 proc. po informacji o rezygnacji prezesa Jagiełły

Po godzinie 16. we wtorek cena akcji PKO BP na warszawskiej giełdzie wynosiła 34,20 zł. To oznacza spadek o 7,99 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Przyczyną przeceny była informacja o rezygnacji Zbigniewa Jagiełły z funkcji prezesa banku

O godzinie 10.40 cena jednej akcji PKO BP zbliżała się do 36,5 zł. Kilka minut potem pojawił się komunikat, w którym bank poinformował o złożeniu rezygnacji przez Zbigniewa Jagiełłę z funkcji prezesa. Wówczas rozpoczęła się przecena akcji banku. W niecałe pół godziny cena akcji spadła w okolice 34 zł za akcję.

Czytaj też: Borys o rezygnacji Jagiełły: Zastał bank (za) murowany, zostawia nowoczesny

Przez większość dnia cena akcji PKO BP utrzymywała się na zbliżonym poziomie. O godzinie 16.01-tej cena akcji wynosiła 34,20 zł, co oznacza spadek o 2,97 zł, czyli o 7,99 proc. w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia.

Obroty akcjami PKO BP były we wtorek największe na warszawskiej GPW, o godzinie 16.01 ich wartość wynosiła 349,8 mln zł. Dla porównania, na drugiej pod względem wartości handlu we wtorek spółce, czyli PZU SA, obroty o godzinie 16.01 wynosiły 181,3 mln zł.

Według komunikatu PKO BP Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację funkcji prezesa z dniem zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.

Bank poinformował, że rezygnacja złożona przez Jagiełłę nie zawierała przyczyn jej złożenia. Przekazał tylko, że złożenie rezygnacji ze skutkiem na datę przyszłą ma, zgodnie z dobrymi praktykami, zapewnić ciągłość podejmowania decyzji i umożliwić Radzie Nadzorczej Banku dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

Jagiełło to wieloletni prezes PKO Banku Polskiego. Szefował bankowi od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie PKO BP przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych; przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022 oraz za zaangażowanie banku w walkę z COVID-19.

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Bank ma ponad 9,51 mln kart płatniczych, jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Na koniec 2020 r. bank miał ponad 5 mln aktywnych aplikacji IKO.

PAP/mt

Czytaj też: Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP