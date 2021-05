Jak będzie po pandemii? Trochę w biurze, trochę w domu

Wkrótce biura mają ponownie zapełnić się pracownikami. 3 na 4 prezesów pytanych przez KPMG jest przekonanych, że do swoich biurek wrócimy najpóźniej w przyszłym roku. Tylko 16 proc. przepytywanych firm planuje zmniejszyć fizyczną powierzchnię biur. To czterokrotnie mniej niż jeszcze pół roku temu.

Nowe badania KPMG pokazują, że największe firmy nie mają w planach redukcji powierzchni biurowej – raczej spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

Firma doradcza KPMG przepytała pół tysiąca prezesów reprezentujących największe firmy z 11 krajów. Celem była odpowiedź na pytanie jakiej rzeczywistości spodziewają się firmy w nowej normalności? W efekcie powstał raport 2021 Pulse Survey, z którego dowiadujemy się co planują korporacje, a przede wszystkim jak wyglądać będzie praca w erze post-covid.

Zmiany, zmiany, zmiany …. tego spodziewają się szeregowi pracownicy, ale nie zarządy firm. Okazuje się, że tylko 16 proc. dyrektorów generalnych planuje zmniejszenie powierzchni biurowej. To trzykrotnie mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu (w sierpniu 2020 było to ponad 69 proc. ankietowanych).

Konsultacje, jakie zrealizowaliśmy z przedstawicielami rynku przestrzeni komercyjnych, doprowadziły nas do wniosku, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w dłuższej perspektywie nie zmaleje. Nie widać, żeby pandemia miała jakiś fundamentalny wpływ na obraz samego sektora powierzchni komercyjnych – mówi Tomasz Zieliński dyrektor marketingu i sprzedaży w biznesie rozwiązań dla budownictwa ABB w Polsce.

Jednak jego zdaniem pandemia miała i będzie mieć wpływ na przestrzeń, w której żyjemy i pracujemy.

Zaczęliśmy zwracać baczniejszą uwagę na automatykę budynkową, na takie aspekty jak bezpieczeństwo, elastyczność, komfort, funkcje monitoringu, analizy i kontroli danych i systemy efektywnego zarządzania budynkiem. To wartości dodane zarówno z perspektywy właściciela, jak i najemcy. Dostaliśmy pracę domową do odrobienia. Czas zdecydować, które i w jakim zakresie technologie wdrożyć, by sprawnie dostosować się do postpandemicznej rzeczywistości - mówi Tomasz Zieliński.

Tylko co trzeci prezes (30 proc.) pytany przez KPMG planuje, by większość zatrudnionych pracowała zdalnie 2–3 dni w tygodniu. Według autorów badania kadra zarządzająca jest przekonana, że masowe szczepienia pozwolą na powrót do biurowej rutyny. Prezesi uważają także, że są na lepszej pozycji niż rok temu, dzięki udanym inicjatywom w obszarze cyfryzacji.

Z badania dowiadujemy się również, w jakim stopniu COVID-19 wpłynął na realizację planów transformacji cyfrowej w firmach.

Trzy czwarte dyrektorów (74 proc.) stwierdziło, że pandemia przyspieszyła postęp w cyfryzacji o kilka miesięcy, a 15 proc. ocenia, że dzięki koronawirusowi są „lata do przodu w stosunku do tego, czego się spodziewali wcześniej”.

Pandemia uwidoczniła i zhierarchizowała obszary, które pozostaną z nami na dłużej. Wiele z nich związanych jest z nowoczesną technologią budowlaną i cyfrowymi systemami. Z czasem staną się one standardem budownictwa komercyjnego – uważa Tomasz Zieliński.

Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek poważne decyzje, prezesi firm chcą mieć pewność, że ich pracownicy są chronieni przed wirusem – powiedział Bill Thomas, dyrektor generalny KPMG.

Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi. Okazuje się, że także stosunkowo wielu pracowników chętnie wróci do dawnej rutyny przy swoim biurku. Z anonimowego badania przeprowadzonego przez WeWork i Workplace Intelligence, dowiadujemy się, że pracownicy pragną dzielić swój czas pomiędzy siedzibę firmy, dom i inne lokalizacje – takie jak biura satelitarne, przestrzenie co-workingowe i publiczne „trzecie przestrzenie”, jak zdefiniowano np. biblioteki czy kawiarnie.

Dan Schawbel z Workplace Intelligence uważa, że ludzie z natury pragną większej swobody w życiu, w tym kontroli nad tym, kiedy, gdzie i jak pracują. I ma na to twarde dowody: 95 proc. ankietowanych chce mieć możliwość wyboru sposobu świadczenia pracy.

Im szybciej firmy zaakceptują, wypromują i dostosują się do hybrydowego modelu, tym lepiej będzie dla wszystkich – mówi Dan Schawbel.

