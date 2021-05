PKP Cargo odebrało nowe wagony platformy

44 wagony platformy serii Sggrs odebrała z końcem kwietnia Spółka PKP CARGO – to pierwsza partia pojazdów pozyskanych w ramach umowy podpisanej z konsorcjum firm Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries (z grupy Greenbrier). Wszystkie wagony mają być dostarczone w tym i przyszłym roku.

W sumie w ramach umowy park taborowy PKP CARGO S.A. wzbogaci się o 220 nowych wagonów platform serii Sggrs. Spółka nabyła wagony platformy w ramach realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0045/18 pn.: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”. Zakupy wagonów są objęte dofinasowaniem z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.2 oś priorytetowa III) w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

W ramach tego samego zadania PKP CARGO zakupi pięć lokomotyw wielosystemowych, które zostaną dostarczone w 2022 roku. Te pojazdy zapewnią możliwość pokonywania przez pociągi granic różnych państw w Europie bez konieczności wymiany lokomotyw, co skróci czas przejazdu. Wartość całkowita projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” to ponad 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 92 mln zł.

Umowa z konsorcjum firm: Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries to kolejny już kontrakt PKP CARGO na dostawę nowych wagonów platform. W marcu 2019 r. spółka podpisała umowę ze słowacką firmą Tatravagónka na dostawę 936 nowych wagonów platform z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r. W sumie park taborowy PKP CARGO do końca 2022 roku powiększy się o 1156 wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Inwestycje w nowoczesny tabor podniosą możliwości operacyjne i konkurencyjność PKP CARGO. Potencjał rynku kolejowych przewozów intermodalnych jest wyższy niż obecnie realizowane przewozy i w kolejnych latach utrzymają się wysokie wzrosty w tym segmencie. Nowe wagony i lokomotywy dadzą nam możliwość obsłużenia znacznie większych potoków ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym – podkreśla Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO.

PR/RO

CZYTAJ TEŻ: Premier: jesteśmy w przededniu przełomowego czasu dla całego świata