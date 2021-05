KE chce zaostrzyć przepisy dotyczące zanieczyszczeń

Komisja Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i stosowania chemikaliów. Ma to przyczynić się do poprawy zdrowia Europejczyków

W opublikowanym w środę planie walki z zanieczyszczeniem KE określa cele na drodze do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do 2030 roku.

Zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływa na nasze zdrowie, zwłaszcza na grupy najbardziej narażone społecznie, a także jest jednym z głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej. Rola UE, by przewodzić globalnej walce z zanieczyszczeniami, jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek - powiedział komisarz UE ds. środowiska Virginius Sinkevicius.

W swoim planie KE chce do 2030 roku zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o co najmniej 55 proc. Według szacunków unijnych urzędników, ok. 380 tys. przedwczesnych zgonów w UE w 2018 roku było związanych ze złej jakości powietrzem.

KE oświadczyła, że w 2022 roku dokona przeglądu limitów zanieczyszczenia powietrza w UE, aby lepiej dostosować je do przyszłych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Bardziej rygorystyczne regulacje mają być zaproponowane również wobec pojazdów.

Inne cele na 2030 rok obejmują m.in. 50-procentową redukcję odpadów plastikowych w morzu.

Jak wskazuje Reuters, aby to wszystko osiągnąć, KE zaproponuje środki mające na celu stopniowe wycofywanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (chemikaliów wpływających na hormony), rozważy ograniczenie emisji amoniaku z hodowli i fabryk oraz zrewiduje przepisy dotyczące pestycydów w celu ograniczenia stosowania chemikaliów.

Przepisy UE, które wejdą w życie od 2023 roku, określą bardziej rygorystyczne normy jakości wody pitnej. Do 2025 roku UE dokona przeglądu przepisów dotyczących odpadów, aby poprawić recykling i zmniejszyć ich wytwarzanie.

PAP/KG