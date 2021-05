Premier: przyspieszamy otwarcie kin, teatrów i filharmonii

- Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii o 8 dni - na 21 maja. Tak, żeby w reżimie sanitarnym można było te działy życia społeczno-gospodarczego już uruchamiać. - poinformował podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki

W środę w instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie premier Morawiecki poinformował, że wspólnie z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim i Radą Medyczną postanowił dokonać pewnych modyfikacji związanych z planem wprowadzania łagodniejszych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19.

Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień - a dokładnie o osiem dni - na 21 maja, tak, żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać - poinformował Morawiecki.

Dodał, że branża sportowa - kluby fitness i baseny będą mogły zacząć działać od 28 maja, czyli o jeden dzień wcześniej, niż do tej pory zakładano.

Pierwotnie planowano umożliwienie działania kin i instytucji kultury oraz obiektów sportowych od 29 maja.

Jednorazowy dodatek dla personelu niemedycznego

Postanowiliśmy przekazać jednorazowy dodatek, jednorazową wypłatę pięciu tysięcy złotych. Niech to będzie pewne dodatkowe wsparcie i taki ukłon w stronę tej bardzo ważnej części personelu niemedycznego - przekazał na konferencji prasowej szef rządu.

To, że personel niemedyczny szpitali zaangażowany w walkę z epidemią powinien zostać doceniony i otrzymać jednorazowy dodatek covidowy było jednym z ustaleń wtorkowego spotkania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z przedstawicielami związków zawodowych.

Szef MZ zapowiedział w środę, że dodatek ten ma być wypłacony w czerwcu.

Rząd wkrótce przyjmie dokument dotyczący chorób rzadkich

Premier, dziękując personelowi medycznemu, który w Centrum Zdrowia Dziecka zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami rzadkim podkreślił, że już wkrótce rząd przyjmie odpowiedni dokument. Chodzi o Plan dla Chorób Rzadkich.

Ministerstwo Zdrowia na początku marca opublikowało na swojej stronie internetowej projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący Planu dla Chorób Rzadkich. Został on skierowany do prekonsultacji, by wypowiedziały się wszystkie środowiska. Plan zawiera blisko 40 zadań do zrealizowania w latach 2021-2023. Ma doprowadzić do poprawy sytuacji ponad 2 mln pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce. Obecnie zdefiniowanych jest 8 tys. takich jednostek chorobowych.

Premier zaznaczył, że w tej chwili udało się już konsultacje dotyczące tego planu zakończyć. „Udało nam się, właściwie ten toczący się od kilkunastu lat, proces konsultacji domknąć” - powiedział szef rządu.

Jak dodał, to zasługa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. „To warto zaakcentować. Ktoś szybko zorganizował proces i przeprowadził w odpowiedni sposób konsultacje” - podkreślił. „Już wkrótce będziemy mieli przyjęcie odpowiednich dokumentów na Radzie Ministrów” - zapewnił premier.

Zaznaczył też, że rząd chce „nie tylko przesunąć dodatkowe środki na finansowanie, zakup sprzętu”.

Razem z panem ministrem kładziemy ogromny nacisk na to, żeby szkolić odpowiednie kadry, wprowadzać odpowiednie procedury po to, by móc pomagać tym ludziom, których nieszczęście chorób rzadkich lub czasami ultrarzadkich dotknęło - zadeklarował Mateusz Morawiecki.

