Senat opóźnia prace nad ratyfikacją FO. Senator Bierecki interweniuje

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat nie zajmie się ustawą dot. ratyfikacji Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu Senatu. Decyzję Grodzkiego popiera senator KO Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W tej sprawie interwencję podjął senator Grzegorz Bierecki, który wystosował pismo, do którego dotarł portal wPolityce.pl, ws. zwołania posiedzenia komisji w celu rozpatrzenia ustawy.

Na początku maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, teraz musi się nią zająć Senat. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy opisuje Krajowy Planu Odbudowy, który rząd skierował już do KE.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował na posiedzeniu w środę, że punkt dot. ratyfikacji będzie rozpatrywany w dodatkowym dniu obrad 27 maja.

Jak dodał, ratyfikacja zgody na zwiększenie zasobów własnych powinna nastąpić do końca czerwca, a Senat ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy przychodzącej z Sejmu.

Na sytuację w Senacie zareagował senator Grzegorz Bierecki, który wystosował pismo do przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny. W dokumencie, do którego dotarł portal wPolityce.pl, wezwał polityka do zwołania posiedzenia komisji.

Pismo senatora Grzegorza Biereckiego / autor: Fratria

wpolityce.pl/gr