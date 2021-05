MEiN wyda 60 mln zł na budowę reaktora badawczego typu HTGR

Szef MEiN Przemysław Czarnek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych Krzysztof Kurek podpisali w środę w Świerku umowę dotyczącą zaprojektowania jądrowego reaktora wysokotemperaturowego HTGR, chłodzonego gazem – informuje PAP. Resort ma przeznaczyć na ten cel 60 mln zł

W umowie określone są warunki współpracy przy zaprojektowaniu reaktora wysokotemperaturowego, chłodzonego gazem (HTGR). Taki reaktor badawczy funkcjonuje w tej chwili w Japonii. We współpracy ze stroną japońską taki reaktor chcemy zaprojektować na potrzeby Świerka - powiedział w trakcie ceremonii podpisania umowy dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) Krzysztof Kurek.

Szef NCBJ podkreślił, że przedmiot umowy to nie tylko reaktor badawczy dla instytutu – ma on ponadto być on demonstratorem technologii.

Jeżeli uda się nam wybudować reaktor, który będzie miał 30 megawatów, to to już jest tak dużą moc na reaktor badawczy, że w cudzysłowie łatwo można z tego zrobić prototyp przemysłowy, czyli zaprojektować reaktor, który rzeczywiście będzie służył gospodarce. I taki jest cel tego całego przedsięwzięcia - dodał dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, relacjonuje Polska Agencja Prasowa. W jego opinii jest szansa, że w przyszłości tego typu reaktory znajdą zastosowanie w przemyśle chemicznym i przy produkcji wodoru.

Zdaniem Kurka technologie jądrowe to przyszłość dla Polski, ponieważ są one źródłem wszelkiego rodzaju energii. Szef NCBJ dodał, że w technologiach jądrowych Polska ma szanse być w światowej czołówce.

Z kolei Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, mówił, że reaktor badawczy w Centrum Energetyki Jądrowej powstanie jako owoc współpracy różnych instytucji, w tym NCBJ i ministerstwa edukacji i nauki – czytamy na portalu Biznesalert. Kurtyka powiedział, że celem programu polskiej energetyki jest uruchomienie dużych bloków jądrowych – ich zadaniem będzie zagwarantowanie dostaw dużej ilości taniej energii.

W Polsce powinniśmy pracować nad nowymi, przełomowymi rozwiązaniami, m.in. nad technologiami małych reaktorów jądrowych, mówił Michał Kurtyka. Dodał, że projekt ten jest wręcz „krytycznie ważny”, ponieważ obecnie cywilizacja potrzebuje „bezemisyjnych, stabilnych, konkurencyjnych technologii”.

Minister klimatu podkreślił, że polski program energetyki jądrowej będzie potrzebował myśli technicznej i inżynieryjnej. Jeżeli chcemy jako Polska, żebyśmy dzięki temu zwrotowi w kierunku atomu wykształcili własne kadry, wykształcili własne firmy, to potrzebujemy projektu wysokotemperaturowego bloku jądrowego tutaj w Świerku - wyjaśnił minister Kurtyka.

Polska interesowała się reaktorami wysokotemperaturowymi typu HTGR już kilka lat temu. Przedstawiciele resortu zabiegającego o uruchomienie tej technologii w Polsce informowali, że tego typu reaktory należą do najnowszej generacji reaktorów jądrowych oraz, że są one całkowicie bezpieczne. Wynika to z faktu, że w tego typu reaktorach nie ma możliwości stopienia się rdzenia reaktora, nawet jeśli nie ma chłodzenia, ponieważ następuje wówczas wychładzanie samoistne.

Marcin Tronowicz

