Sasin: skutecznie zmniejszamy rozwarstwienie regionalne

Rząd stworzył mechanizmy służące wsparciu małych miast i lokalnych społeczności - mówił w środę w Hrubieszowie (Lubelskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Miasto to otrzymało 7,5 mln zł dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nasz rząd stworzył liczne mechanizmy, które mają służyć wsparciu takich miast i takich społeczności, jak tu w Hrubieszowie – powiedział wicepremier Sasin podczas briefingu prasowego w Hrubieszowie.

Podkreślił, że jednym z tych mechanizmów jest Fundusz Inwestycji Lokalnych, który ma wspierać lokalne przedsięwzięcia służące podniesieniu poziomu życia mieszkańców, ma być też „kołem zamachowym” wychodzenia z kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Wicepremier wręczył prezydent Hrubieszowa Marcie Majewskiej symboliczny czek na 7,5 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dwóch inwestycji prowadzonych przez miasto.

Hrubieszów otrzymał 5 mln zł dotacji na wsparcie budowy miejskiej pływalni. Inwestycja ta o wartości 25 mln zł jest już realizowana, miasto otrzymało na ten cel wcześniej 7 mln zł dofinasowania z ministerstwa sportu oraz 2,5 mln zł z ogólnej rezerwy prezesa rady ministrów. Pływalnia ma powstać do marca 2022 r.

Natomiast 2,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd Hrubieszowa przeznaczy na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Jacek Sasin zadeklarował, że będzie wspierał nadal rozwój Hrubieszowa.

To nie są ostatnie środki, które trafiają do Hrubieszowa. Przed nami kolejne transze z funduszy, które realizujemy i zrobię wszystko, by z tych funduszy, z tych rozdań środków budżetowych dla samorządów, ta należna część trafiła również do Hrubieszowa, by można było myśleć o kolejnych wyzwaniach, kolejnych inwestycjach – powiedział wicepremier.

Jego zdaniem takie miasta jak Hrubieszów potrzebują szczególnego zainteresowania centralnych władz, bo wcześniej przez wiele lat nie miały możliwości rozwoju. „Polska szła do przodu, a takie miasta jak Hrubieszów, jak cała Lubelszczyzna, zdawało się, stoją w miejscu” – mówił wicepremier.

Według Sasina przyczyniła się do tego błędna polityka prowadzona przez kolejne rządy, polegająca na lokowaniu większości środków w wielkich miastach, metropoliach, które miały stać się „wyspami luksusu” i teoretycznie pociągnąć za sobą do rozwoju mniejsze ośrodki.

Ta polityka nie przyniosła efektów. Ona spowodowała, że rozwarstwienie regionalne, jeśli chodzi o zamożność, zamiast maleć, zwiększało się. Oprócz bogatych regionów, właśnie tych największych miast, były na mapie Polski takie tereny, które były opóźnione, czekały na swoja szansę. Takim terenem na mapie Polski niestety w dalszym ciągu jest woj. lubelskie – region, który w przeliczaniu na mieszkańca ma najniższy dochód w Polsce i jest jednym z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej_ – powiedział Jacek Sasin.

Podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy odrzucił tamtą politykę na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju i wspierania tych terenów, które tego najbardziej potrzebują. „Tak, by wyrównywać szanse, wyrównywać poziom życia mieszkańców, aby tworzyć miejsca do dobrego życia, dać mieszkańcom dostęp do tych zdobyczy cywilizacji, które dostępne były często tylko w tych większych ośrodkach miejskich” - dodał wicepremier.

Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska dziękując za otrzymane wsparcie powiedziała, że dotacja pozwoli w budowanej krytej pływalni na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, m.in. zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania tego obiektu. Jak dodała, nowe oświetlenie uliczne w mieście to inwestycja, o którą mieszkańcy proszą od lat.

Okres pandemii mocno utrudnił finasowanie inwestycji z budżetu miasta, to jest problem wszystkich miejscowości. (..) Te pieniądze (dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych) są już na koncie urzędu, możemy ze spokojem realizować te marzenia, które się już urzeczywistniają – powiedziała Majewska.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG!