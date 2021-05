„Dzika prywatyzacja" Lotosu? Mamy odpowiedź z „Solidarności"!

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał dziś umowę dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos oraz PGNiG - dziką prywatyzacja Lotosu. - Pana Kosiniak-Kamysza nie da się traktować poważnie i jego wypowiedzi mają tylko i wyłącznie aspekt polityczny. Użycie takiego sformułowania dyskwalifikuje pana Kosiniaka-Kamysza, jako poważnego polityka – mówi portalowi wgospodarce.pl. Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że według PSL „utrzymanie Lotosu, w którym Skarb Państwa jest większym udziałowcem niż w Orlenie, jest rzeczą strategiczną”. „Teraz ten udział w Lotosie będzie mniejszy, duża część Lotosu zostanie sprywatyzowana i te akcje zostaną wypuszczane na runek. To jest dzika prywatyzacja Lotosu” - oświadczył.

Dzika prywatyzacja od dawna kojarzy się ze zwolnieniami pracowników, często bezprawnymi lub na bardzo niekorzystnych dla nich zasadach, a potem na pozostawaniu na bezrobociu przez długie lata. Jest związana z najciemniejszymi stronami transformacji ustrojowej i zdecydowanie ciężkimi latami na rynku pracy.

Zaznacza tez, że Kosiniak – Kamysz był rządzie w czasach, gdy Lotos chciano sprzedać.

Warto podkreślić, że prezes PKN Orlen powiedział dziś podczas konferencji, w której zaprezentowano plany przekształceniowe: nie myślimy o żadnych grupowych zwolnieniach w przejmowanych firmach.

To co kto mówi nie ma znaczenia. W jednej i drugiej firmie (W Lotosie i w PGNiG, przyp. red) funkcjonują silne związki zawodowe, w jednej i drugiej funkcjonuje „Solidarność”. Żeby możliwe było przeprowadzenie zwolnień grupowych musi dojść zawsze do zawarcia porozumienia – uważa Rzecznik „Solidarności”.

Jestem spokojny – to są silne organizacje związkowe. Nie wierzę w zwolnienia grupowe – ale to nie kwestia mojej opinii, tylko wiedzy, że organizacje związkowe są gwarantem, tego, że do czegoś takiego nie dojdzie.