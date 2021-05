Grupa BOŚ: rozwój działalności maklerskiej

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych zakończyła pierwsze półrocze z ponad 60 mln zł zysku netto. Chociaż w porównaniu do ubiegłego roku to spadek o ponad 15 proc., to prezes Ludwik Sobolewski jest z wyników zadowolony. – Zważywszy na nową falę kryzysu, to wyniki działalności giełdy i całego polskiego rynku są dobre – podkreśla prezes GPW.